姜濤舞鬥羅志祥　被嗌食少啲火鍋

不出外界所料，姜濤今晚（5日）成功邀得偶像羅志祥（小豬）專程來港擔任演唱會特別嘉賓，將全場氣氛推到沸騰！小豬現身前播出短片，初出道的姜濤對着鏡頭說：「小豬一條片，我睇足1年去學佢小嘅動作⋯我一直好努力，只希望有1日同佢同台表演 ！」小豬隨音樂現身舞台，與姜濤「舞鬥」，一齊唱跳《No Joke》及《夠了》，姜濤表示：「昨天我已開始緊張，終於等到今天這一刻。」小豬大讚姜濤說：「他真的很捧。早陣子他因為工作壓力太大 ，他的粉絲們甚至私信我，叫我關心一下他，私底下他也會問我很多東西。（轉向姜濤）我有看你的社交平台，知道你想食火鍋，吃小些吧！」場面搞笑。

小豬續說：「其實我覺得無論外間給他多大壓力，粉絲們就是他的動力。我也有看他早前得獎片段，真的不得了，剛才我在後台看了他扮粉絲舉牌的片段，很難得他會站在粉絲的角度去感受一下。」隨後他再次轉身問姜濤說：「如果我在香港開演唱會，你可以擔任嘉賓嗎？你真的很忙。」姜濤即答：「推掉其他工作也要來！」小豬又自爆下午5時半已到場：「我廣東話不錯，你一路Dummy、Dummy的，我聽懂。」姜濤回道：「Dummy是英文來的！」小豬搞笑說：「我以為是當面⋯現在幾點？你去換衣服啦。」姜濤聽話邊走下台卻邊回頭：「我想多看你兩眼。」姜濤下台後，小豬深情向姜糖們說：「他經常不開心，因為蠻年輕嘛，希望他懂將壓力變成努力，因為有你們才有今天的姜濤，我好像多了個家人，多了個弟弟。」下年見。