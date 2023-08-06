【是日通勝】

農曆六月二十

癸卯年 己未月 丙申日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：祭祀、出行、移居

忌：安床、修廚、置產

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：19、23、38

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：飲食要節制，勿大魚大肉，提防病從口入。

金牛座：健康響警號，三餐要定時，小心餓壞肚子。

雙子座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

巨蟹座：獲幸運之神眷顧，感情生活更是如魚得水。

獅子座：珍惜眼前一切，保持好心情，運氣不會差。

處女座：對感情關係感到迷惘，或許對方不適合你。

天秤座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

天蠍座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強易惹禍。

人馬座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

山羊座：各方面運勢都很好，但切記不要得意忘形！

水瓶座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

雙魚座：自私乞人憎，易趕走財神，要多為人設想。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）虎 心情差

鼠：獲財神眷顧，不妨和家人分享你的喜悅！

牛：魅力十足，單身者易結識合眼緣異性。

虎：是日沖煞，瑣事纏身，心情跌落低谷。

兔：人際關係出問題，為人處事必須謹慎。

龍：人緣運極好，聯誼會友可望盡興而歸。

蛇：適合出席社交聚會，將會有意外驚喜。

馬：易在人情往來上花費，小心入不敷支。

羊：有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

猴：運勢比較平穩，不會有意外事情發生。

雞：生活壓力沉重，讓你萌生逃避的想法。

狗：心情差，不欲出門，只想一個人靜靜。

豬：凡事抱持順其自然的心態，不宜強求。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

爛桃花多的姓名筆劃

人人都想自己桃花暢旺，但桃花都有分正桃花和爛桃花，若被爛桃花纏身，可不是甚麼好事，以下從姓名筆劃數來分析哪些人最易招惹爛桃花。

‧姓名筆劃人格、地格：9、14

此類人心情陰晴不定，喜歡在異性圈中來往，對於桃花勞而無功，很容易因為一時情迷而陷入情感迷局，惹上爛桃花

‧姓名筆劃人格、地格：17、26

此類人面對愛情、桃花多是懷着被動等待的心態，特別易受周圍的人、事、物影響，因此愛上不該愛的人、身陷桃花困擾的機率非常高。建議要有主見，立場堅定，方可避免爛桃花。

‧姓名筆劃人格、地格：22、34

此類人追求與眾不同，喜歡刺激，面對愛情也是如此，建議適當地聽取長輩的想法，切忌為了一時的刺激與快感，讓自己陷入桃花困擾中。

‧姓名筆劃人格、地格：10、40

此類人追求優質生活，非常重視物質。在愛情上，對經濟條件也看得很重，總是難以抗拒出手大方的桃花，容易被迷惑。建議不可過度重視物質與外表，從而忘記內在的重要性。