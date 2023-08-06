群星奇技顯神通！美國天后Katy Perry精通蛤蟆功？

正所謂「奇人奇技」，原來好多歐美明星都擁有「隱世奇能」，其中佢哋嘅「才能」更係你估都估唔到，現為大家逐一介紹！仲噴火、吞刀？Out啦！

Katy Perry識玩「蛤蟆功」

美國樂壇天后Katy Perry除咗唱歌勁舞藝精之外，亦有一樣絕招大家可能唔知！原來Katy識另類「蛤蟆功」，不過並唔係「西毒」歐陽鋒嘅絕技，而係佢好似星爺套《功夫》中嘅「火雲邪神」咁條頸可以谷到似青蛙。Katy幾年前曾喺佢做評判嘅歌唱比賽節目《一夜成名》（American Idol）中當眾示範呢個騎呢絕技仲講笑話太核突冇人會咁同佢親熱，當堂嚇到兩位評判拍檔拍案叫絕！

「天王嫂」Hailey Bieber用牙開酒樽

加拿大樂壇天王Justin Bieber的美國索模愛妻Hailey Bieber咪睇佢纖纖弱質，原來佢有一個奇招唔係個個男人都曉，就係用牙當「開瓶器」開酒樽。佢幾年前上清談節目時就當眾用牙開樽，佢話有次同一班工作人員喺巴哈馬坐艇拍時裝照，當時大家都冇「開瓶器」喺身，於是佢就嘗試用牙開樽，結果一試之後成功當日開咗16樽酒，而佢更喺觀眾面前用牙開酒。

Justin Bieber原來係扭計骰高手

Hailey用牙開酒，佢老公Justin Bieber仲勁！佢原來係扭計骰高手，多次試過喺電視節目中用兩分鐘內完成6面扭計骰。不過Bieber唔算快，金像影帝韋史密夫（Will Smith）仲勁，曾經喺節目中以55秒搞掂扭計骰。後來佢更將絕學喺主演嘅電影《尋找快樂的故事》（The Pursuit of Happyness）中發揚光大！