星玄︱廖慧儀比堅尼心口開窿　狂野谷出「湯碗胸」

今日係8月6日，即農曆六月二十，適合祭祀、出行同移居，今日不如出去行吓，最旺生肖係牛，屬牛嘅人魅力十足，單身嘅你好容易識到合眼緣嘅異性。屬牛嘅徐嬌當年喺周星馳電影《長江7號》反串男仔為人熟悉，之後去咗美國讀書，仲係一名學霸，愈大愈靚女嘅佢，早排po咗喺海灘着比堅尼嘅相，擺咗多個性感甫士，完全零贅肉，除咗有螞蟻腰，仲有馬甲線同蜜桃臀，令網民眼前一亮。徐嬌早排為咗捧周星馳場，專登打扮成《喜劇之王》中，張栢芝嘅孖辮學生Look，高度還原令人激讚，徐嬌你咁識做，加上又叻又靚，一定受任何人歡迎。至於屬蛇同屬龍嘅大家，人緣運都極好。

今日幸運星係巨蟹座，你哋今日獲幸運之神眷顧，感情生活更是如魚得水。廖慧儀（Jessica）就係巨蟹座，呢排天氣咁熱，Jessica趁機又派福利，喺社交媒體po咗比堅尼相，大擺性感甫士，重點係件比堅尼心口開窿，谷出驕人「湯碗胸」，難怪令網友哄動。擁有瑜伽導師牌嘅Jessica，近排上咗節目《關注關注組》，教其他主持做瑜伽，仲佢同大家分享瑜伽服穿搭Tips，話如果大家想着瑜伽褲出街，可以加件大碼衞衣，遮住個patpat，就唔會咁尷尬。Jessica身材咁好，又咁識着衫，可能今日做Gym嘅時候，會遇到意中人都唔定。至於雙子座今日愛情運都唔錯。