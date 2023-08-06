東方日報C2：陳怡名舌戰網民認衰　彈宣傳片拍得醜

閨蜜港姐莊子璇與陳怡名先後爆是非，被指擺架子的莊子璇負面新聞纏身，但無損人氣，昨日再度在活動上得獎；至於陳怡名公然投訴大會攝影師兼跟網民爆罵戰，她解釋只是吐槽及開玩笑性質，否認發火爆粗。

應屆候選港姐最近是非不斷，大熱莊子璇被指在佳麗面前擺款遭杯葛，跟她老友的陳怡名（Zora）同樣惹火！近日無綫在官方社交網上載宣傳片，Zora嫌攝影師拍得醜，竟以簡體字留言：「拍的醜成這樣謝謝了。」網民忍不住嘲諷：「因為你就係生得咁」、「有冇諗過你唔落Filter就係咁嘅樣」，Zora不甘示弱，本尊落場回應，更疑似爆粗！網民直言第一次見佳麗直接跟網民鬧交，其後無綫刪走相關留言，惹來網民反問：「Del咩呀？乜官方都覺自己啲佳麗有問題咩？」吸引大批「花生友」到官網睇戲。

否認嬲到爆粗

昨日一眾佳麗在商場進行宣傳活動，Zora為火爆言論解畫，來自內地的她表示為了準確表達，會以普通話回應。談及投訴攝影師，她解釋：「平日有不好看的照片，也會拿出來與佳麗們互相調侃，那天的宣傳片我覺得不雅觀，因為拍攝時我在吃飯，我跟工作人員關係不錯，我的留言只是在吐槽而不是發火。」至於跟網民罵戰，她強調沒有生氣：「所謂的發火，是帶了主觀色彩，評論也沒有很大火氣或過激言論。當日見到一些不太明白的留言，我感覺是不太好聽的評論，一時之間不懂如何回覆，再加上廣東話和繁體字對我來說是全新語言，由簡體轉成繁體回答後，令大家有所誤解。」

她自言不喜歡衝突，回應只是開玩笑及吐槽，沒有對罵也沒有用粗言穢語，揚言將來會加倍小心用詞：「沒想到有那麼多人關注自己，現在注意到，之後不會再開玩笑。（擔心影響形象及比賽評分？）我對不小心造成誤會感到抱歉，我跟工作人員及評審都有相處過，相信評審會看到我的表現。」

唔靠親友投票

至於另一「火頭」莊子璇，繼早前的「一見鍾意佳麗」及「越南越愛香港小姐」獎項後，昨日再當選「現場觀眾至Like佳麗」，未受負面新聞影響，人氣爆燈！她直言對結果感意外：「冇諗過觀眾反應咁好，大會本來叫我哋屋企人嚟捧場，但我冇叫到。（負面新聞冇影響人氣？）大家嘅眼睛係雪亮，分到真假。（攞獎打強心針？）所有獎都唔會影響到決賽，要睇當晚表現。」

《2023香港小姐競選》統籌經理何小慧表示，有留意Zora的新聞：「可能佳麗壓力大，佢嘅廣東話唔係咁好，可能有啲誤會，叫咗佢小心講嘢。（Zora投訴啲相唔靚？）好難張張拍得靚，佢都係靚女，係有幾張爭少少。（EQ要提高？）佢哋有啲比較細，可能未必有咁好EQ，畀啲時間佢哋。（講粗口？）可能佢講得唔正，要溝通吓，佢唔係有心，未必明白啲廣東話意思係咪粗俗。」

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