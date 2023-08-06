姜濤憶亡友淚灑舞台　自爆「出年見」唔係佢本意

組合MIRROR「人氣王」姜濤首個個唱昨晚（5日）圓滿落幕，全場坐無虛席，一眾前輩包括裕玲、毛舜筠、李幸倪（Gin Lee)及林奕匡等等紛紛捧場，而姜濤媽媽、姨母及姨丈亦齊齊出現，氣氛相當熱鬧。開騷前應援區迫滿姜糖（粉絲），大合照時估計聚集約4000人！

甫開騷姜濤即展渾身解數娛賓，他謂：「今晚雖然唔係錄影，但都係一場好重要嘅直播，因為可以畀全世界睇到我哋嘅表演。」他又提到姜母在場：「當年有街邊算命師傅同佢講，佢個仔叫姜濤 。」突然有大烏蠅「踩場」，嚇到他大嗌，事後他幽默說：「吸引到動物界都過嚟睇 （騷）。今日起身我有少少攰，但醒起係最後一場，要做到最好！」台下粉絲即大叫：「可以打邊爐喇！」

演唱會中段因為連場又唱又跳，身水身汗的姜濤妝已溶化，鼻部更污糟了，「師傅」肥仔梁業上台時，急忙準備好化妝掃，即場為姜濤補妝及清潔。肥仔搞笑說：「唔使驚，阿Dee都係喺台補妝啦，得㗎！」肥仔又帶同一個蓋上浴袍的公仔上台，叫姜濤幫手「寬衣」：「見你Dry咗咁多年，畀個女Dummy你。」搞到姜濤面露尷尬神情，二人唱跳《特務肥姜2.0》，炒熱全場氣氛。及後姜濤唱出寫給已故好友的《Dear My Friend》時忍不住淚流滿臉：「今次係我第一次開演唱會，我相信呢位朋友今晚一定在場！」

Encore環節時姜濤感性表示：「咁快嚟到第4場，希望以後每年都有咁嘅場合可以同大家一齊放電。」唱完《蒙著嘴說愛你》，姜濤未有講再見便返回後台，全場不停尖叫狂嗌，姜濤再踏舞台說：「我真係唔知咩係第二次encore，細個冇錢睇演唱會。呀。」他再唱《123我愛你》及《一天多一點》，11點正式為演出畫上句號，離開前突拋下一句「下年見」。

姜濤完騷後受訪，直言完成所有演出感覺如釋重負，給自己整體75分，絕對有進步空間：「大概一、兩個月前已經開始喺度準備，但我一直諗唔到主題，因為我由細到大好少睇演唱會，所以冇乜概念，後來覺得自己好傻，原來搵咗咁耐主題就係我個名入面。」他又坦言尾場演出絕對不是表現最好的一晚：「今晚喺經驗同體力方面都生疏咗少少。其實首場瑕疵比較多，第二場體力同調整方面就比較好，第三場有啲失誤觀眾未必知。」

對於頭場嘉賓林海峰「預言」明年一月一日姜濤「有大獎」，姜濤笑答：「從來都唔想用太大嘅諗法，去諗有冇獎，做得好自然會有，如果冇就即係仲有好多地方要做得好啲我，但好開心佢俾信心我。」談到邀得偶像羅志祥現身，他高興表示：「之前喺馬來西亞演出，見到佢已經同佢講。（會聽佢講少食啲火鍋？）會呀，佢講咩我都聽。今晚我完成咗兩個夢想，除咗開演唱會之外，仲可以同佢同台演出。（你見到佢仲係小粉絲心態？）係，我同佢綵排時緊張到成身汗。（你哋成日聯絡？）係，不過好少見面傾偈，我哋有WhatsApp，佢教我表演時小秘技，同埋指點我應該用咩心態去面對外面嘅言論，佢好樂觀。（趁佢臨走前，同佢食餐飯？）希望有機會。」談到對方因桃色新聞曾消失幕前，姜濤坦言：「我從來都冇諗過呢啲，純粹係我由細到大嘅夢想（與對方同台演出），佢唔會因為呢啲嘢而受到影響，所以我好多謝佢肯幫我。」

至於完場前講「出年見」，他打趣：「耳機有人同我講，叫我講下年見，我咪講囉。（希望每年都有個類似嘅演出？）係，我淨係想開騷，開到已經好好，對乜場地冇乜要求，當然愈大愈好啦。（你媽咪好風騷喎。）唔好再提喇，佢開心就得，我控制唔到佢，哈哈！」