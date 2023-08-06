【心理測驗】「不滿」氣球解工作迷困

裝着不滿的氣球最終歸往何處？（互聯網）

星期日令人的心情甚為矛盾，事關此日既有放假的喜悅，又有即將要上班的憂鬱，真是令人「又喜又悲」。雖然話大部分人都不喜歡返工，但如何把不佳的心情最小化都是要從源頭下手，把對工作的不滿盡量化解。如果你亦不太了解自己的「心結」何在？就一齊嚟玩吓來自日網「占TV」的一道心理測驗題啦。

【問題】

試想像，你拿着一個大氣球走在路上，請問你認為這個氣球最後會怎樣？

A.爆或漏氣

B.飛走

C.給想要的人

D.自己留着

【結果分析】

A.不滿來源：壓力太大

雖然你一直堅持着做現在的工作，但其實你的壓力已經到達臨界點，即將會「爆」，這樣的原因可能是因為工作量太多或者有很多你不喜歡的工作，或者嘗試不要再逼自己，可以向他人求助，或者找人訴苦，減輕心中的壓力。

B.不滿來源：工作不穩定

現在的你似乎對工作感到焦躁不安，可能是因為不固定的收入、時常變化的工作內容，又或是工作狀況的不穩定。對於這種狀況，看來只有繼續尋找一份穩定的工作才可解決。

C.不滿來源：欠佳的人際關係

你似乎非常想要轉換你的工作，主要的原因是因為不滿意現在的人際關係，可能是欠缺領導能力的上司、不負責任的同事、不聽指令的下屬等等，一切的種種導致推進工作的不順利。

D.不滿來源：對工作厭倦

每天重複的工作內容令你感到非常的厭倦，你既想要做一些更有創意或刺激的工作，但又怕自己後悔離開了工作了很長時間的崗位，令你非常煩惱。或者走出舒適圈，才會有不一樣的心境。