占美霍士留言被指反猶太人　好友珍妮花畀like即被鬧爆

奧斯卡金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）周五（4日）於社交網站留言說：「佢哋殺呢條友叫耶穌......你諗佢哋會點對你？」留言一出即被網民批評指他反猶太人。

事件曝光後一日，占美昨日即於社交網站留言道歉：「我想向猶太社區和所有被我的留言冒犯的人道歉。我現在知道我的措辭作出了冒犯，我很抱歉。這從來都不是我的本意，澄清一下，我被一個虛假朋友背叛了，這就是我所說的『他們』的意思，僅此而已。我心裡只有對每個人的愛，我愛並支持猶太社區。我向所有被冒犯的人致以最深切的歉意。」而占美被批評後亦已將敏感留言刪走。

除了占美之外，由於網民亦發現他的影星好友珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）有於他的敏感留言畀like，因此而同樣被批評。事後珍妮花亦有於社交網站轉載相關報道，並否認有畀like：「這個真的令我不安，我並沒有有意圖地或意外地向這個帖文點讚。而更重要的是，我想向我的朋友和任何因此而受到傷害的人明確表示——我不支持任何形式的反猶太主義。我真的不能容忍任何形式的仇恨。講完。」