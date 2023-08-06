安俊豪搵Jessica做MV女主角　鼻貼鼻「交換口水」

歌手安俊豪繼年頭首推的跳舞歌《ON FIRE》後，第二支全新原創派台歌《說好了》於日前面世。新歌由安俊豪親自作曲，從年頭的跳爆舞台，轉走慘情路線：「年頭嗰陣造咗首快歌挑戰自己，今次想溫柔番啲。」新歌描述人生中許下很多承諾，卻因為種種原因未能實現，他坦言過往亦有少不更事的遺憾：「嗰啲事唔需要好重大，可能係知道冇用盡全力去做、去衝、去搏。今年都33歲啦，有時會諗自己仲可以唱幾耐、去幾遠。老套講句，唔想再有遺憾，所以要好好珍惜依家。」

至於新歌MV特別邀請了女神陳苡臻（Jessica）、金像獎最佳男配角袁富華（Ben哥）以及資深女演員顧佳參與演出，內容講述一對戀人的兩個年代。MV中安俊豪與Jessica的部分充滿甜蜜氣氛，除了「一支汽水兩份飲」，兩人更幾乎鼻貼鼻，亦有不少拖手、擁抱等近距離接觸的場口，談到拍攝感受，安俊豪坦言近距離面女神十分緊張：「不過個MV講我教佢踩Roller，有得玩住拍，自己先輕鬆番。」Jessica則表示：「因為淨係好細個有玩過吓，太耐冇着過對Roller鞋，初初都有啲驚，不過個劇情都係講我學緊，所以啱晒，最後都完成到，好開心。」

安俊豪表示Ben哥對他的意義，除了是演藝圈前輩，更是他很尊敬的人生導師：「早幾年，我爸爸啱啱離開咗，自己仲係好失落。有次撞到Ben哥，佢知道我爸爸走咗，事業上又好似去到樽頸位咁，Ben哥畀咗好多鼓勵我，叫我唔好放棄，只要肯堅持就一定得。嗰番說話對我嚟講，係好大嘅強心針。」兩人更從此建立友誼，不時互相傳短訊問候，當公司正物色MV演員人選時，他第一時間便想起對方。