江宏傑獲日本法院批准強制執行　迫福原愛「還仔」

日本乒乓名將福原愛，去年因出軌與台灣老公江宏傑離婚後，早前被爆秘密到台灣帶走2人所生的3歲兒子後失聯。上月江宏傑大動作在2名律師陪同下在日本東京召開記者會，要求前妻「還仔」，法官向福原愛下達「保全命令」，江宏傑並於7月21日聲請強制執行，今日（6日）傳出法院已於8月2日批准！

據日本雜誌《週刊文春》報道，江宏傑的日本律師大淵愛子承認已獲得法院許可強制執行；強制執行有間接與直接兩個階段，間接強制以罰款方式催促執行，如果對方堅持不照做，就會直接強制執行，大淵律師表示：「本案因考量有多個因素，間接強制不太可能成功，於是我方向法院主張，要求直接強制，獲得東京地院批准。」

不過即使法院已批准，也無法保證馬上執行，大淵律師說：「因為尚未得知福原愛的住處，希望福原愛盡快遵從法院的決定。」若福原愛持續忽視法院命令，江宏傑下一步考慮提出刑事訴訟，早他已表示不排除控告福原愛「誘拐兒童」。

而「失蹤」多時的福原愛，近日她被日媒野生捕獲，她神情憔悴地鞠躬後，被問到有甚麼話想說？她面有難色地表示：「不好意思勞駕你們了，現在不便回應任何事情，只能說祈求一切平安。」之後再度深深一鞠躬，向記者道別離去。另有指，附近鄰居今年曾見到福原愛接送的身影，還有同行的人在公園騎腳踏車，前陣子亦看到他們一起逛超市，福原愛指著魚教同行的人認識，都用日語對話。