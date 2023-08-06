和洋創意混搭　法國南美大融和

精緻嚴謹的日本菜，講究時令和意境，再加上精緻擺盤，迷倒不少識食之人。隨住各國飲食文化、烹調手法和食材的融合，大廚師世界各地的食材和技巧與日本菜混合，創作出與別不同的法日菜和日系秘魯菜，為客人帶來混搭好滋味。

時令法日菜 鮟鱇魚肝似鵝肝

20世紀開始，法國菜系統漸漸成型，除在本土發展，還向世界各國出發，除了歐洲和美國，日本人對法國美食的認識也加深，70至80年代更有少數日本人遠赴法國學藝，並於法國餐廳工作吸取經驗，回到日本後開設法國餐廳，將法國和日本的食材和技巧調和，逐漸打造出富創意的法日菜系。北角高級法日餐廳Le Bec Fin早前因應5周年，除擴建出私人包廂和天藍色雲石酒吧，新任主廚北出佑介師傅更推出融合法日特色的套餐和酒吧美食（需預訂）。

套餐頭盤以鹽漬鮟鱇魚肝配和牛打開序幕，近江A5和牛片捲好經鹽漬處理鮟鱇魚肝和奈良漬，配紅酒汁和芥末，魚肉質感猶如鵝肝般軟滑。熱辣辣的法式洋葱湯，師傅選用更甜的日本洋葱炒至焦糖化，再加日本和法國牛骨熬煮湯底製作，芝香味甜。經麵豉、白酒和法式芥末醃製的炭燒喜知次加魚湯享用，鮮香軟滑。平常西式套餐，大部分以意大利飯或意粉作主食，這裏則可預訂日式雞白湯拉麵，慢煮叉燒軟腍入味，提升味蕾體驗。酒吧美食同樣高質，和牛他他及和牛三文治同樣選用近江和牛，前者以西冷加香草和酸豆拌勻，唔配多士改包紫菜享用。後者選用炭燒牛柳配秘製醬汁及法式芥末，柔軟有炭香。

日系秘魯菜 惹味燒烤菜餚

日菜除受歐洲飲食文化影響，南美洲亦有國家滲出日系風格。中環日系秘魯菜餐廳ICHU新任行政總廚Andrés Rendón指從20世紀初，秘魯湧入很多日本人移民，並成為當地第二大人口族裔。日本人結合自家和秘魯的飲食文化，選用兩地的食材和烹調手法，打造出精緻版的日系秘魯菜。新廚上場，師傅特別推出一系列新菜式。經典的Ceviche起源於檸檬汁醃魚生，結合了日本人做魚生刺身的刀工，魚肉以檸檬醃漬再加香草和醬汁調味，是當地最常見美食。油甘魚Ceviche經醃製後加不同配料和辣醬等，酸辣惹味。輕盈的牛油果沙律配以日式胡麻沙律醬，帶來一絲清新的味道。

身為海鮮控，不可錯過香口的燒烤菜式，彈牙的智利烤虎蝦，虎蝦加香草、青檸汁和柑橘燒烤醬等配料燒烤，帶有熱帶BBQ風味。西班牙八爪魚腿加秘製醬料泡浸燒烤，配柚子蓉和日式風味的燒肉醬汁，每一口都咁滋味。秘魯人氣的醃肉串燒，有很多不同選擇，三文魚以秘魯獨有漿果辣醬醃好香烤，別具風味。海鮮以外，澳洲西冷和牛扒配加入醋、孜然和其他香料調製的特色Anticuchera醬汁，肉嫩味濃，同樣也是個不錯的選擇。