Hebe台北騷化身觀世音　仙氣自爆請神容易送神難

台灣金曲歌后田馥甄（Hebe）台北小巨蛋舉辦「一一」巡演台北最終場尋晚（5日）開場，好姐妹Selina、Ella雖然未到場支持，但2人分別送上祝賀花籃。Hebe一開場就輕輕吟唱演唱會同名歌曲《一一》揭開序幕，喺高達9米嘅四大「1111」移動神柱氣勢開啟，更穿上一襲「網羅眾生先知白袍裝」，仙氣飄飄，即被笑指似足「觀世音菩薩」Look！

佢開心同粉絲打招呼：「確定這是一一相遇的聲音，不是小巨蛋蚊子的聲音，所以我就放心地把我的蚊帳給脫下。」佢今次仲打破自己過往零嘉賓嘅慣例，首場邀來同為金曲歌后嘅魏如萱（娃娃）擔任嘉賓助陣，對唱《底里歇斯》、《你是不會當樹嗎》，娃娃仲自薦要加碼唱歌，令Hebe無法招架。

二人相擁後，Hebe開心形容能夠同魏如萱同台合唱係圓夢：「我想跟粉絲分享，我跟我喜歡的歌手一起站在台上。」又澄清粉絲可能誤以為佢哋係同唱片公司先會同台對唱，強調：「鄭重宣布，娃娃是我喜歡歌手。沒想到你願意來當我的嘉賓，我是很怕麻煩別人，但很開心你願意來。」魏如萱即爆笑提議：「你想上廁所嗎？我可以多唱〈你啊你啊〉。」Hebe打趣回：「現在有點後悔了，現在是請神容易送神難。我很怕尷尬，完蛋了，要怎麼送（娃娃）下去？」粉絲們熱情尖叫，娃娃亦好識做：「有尖叫聲我就下去。」

魏如萱又表示因為Hebe演唱會門票瞬間秒殺，但佢自己嘅飛都賣唔晒，之前仲去到田馥甄社群留言催票：「賣一張是一張，好像有動（賣出），我今天來演唱會想拿一些好運，讓我門票賣快一點。」當Hebe送走娃娃後，即鬆一口氣表示：「以為有嘉賓，我會比較涼，沒想到我腋下發熱，因為我社交比較拙劣。」