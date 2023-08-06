台灣女神「胸」戰！林襄野性大解放　林莎闖歷史秘境

台灣「啦啦隊女神」林襄、「樂天女孩」張雅涵及林映暉（暉哥），主持的J2旅遊節目《自然系女子旅行》大受歡迎，相隔數月乘勝狙擊開拍新一輯《自然系女子日本旅行》，今次還加入「無害女神」林莎，還瞄準港人熱愛旅遊地點之一的日本取景，發掘當地別具特色的洗滌心靈體驗。

於首播的一集，三位台灣女神上演隔空水着大激鬥！打頭陣的林莎去到能登最北的聖域之岬，入住建築在懸崖邊、有450年歷史的秘境旅館，更大歎當地溫泉，以白色鏤空水着上陣的她，孖住暉哥邊浸溫泉邊欣賞無敵大海景。而「樂天女孩」雅涵則上演水着放題，換上至少4套不同顏色的水着上陣，每套泳衣都完美凸顯其曼妙身段，壓軸的林襄則野性大解放，穿上交叉吊帶泳衣的她，走入森林中享受泥漿溫泉，至於港女代表暉哥亦屬有料之人，浸勻所有溫泉的她同樣會以多套水着示人，不讓台灣女神專美！

另一集則由暉哥孖住林莎到石川體驗農村生活，並入住當地農家民宿，除了落田摘菜，還親自下廚炮製晚餐，晚上兩人穿上浴衣促膝談心，暉哥問林莎睡覺有否怪癖？林莎竟然驚爆：「跟我睡過的人，都說我很厲害。」及後自爆喜歡泡澡原因，表示由於家裏沒有浴缸，故會到溫泉旅館泡澡，晚上泡完還不夠喉，到翌日早上還會再泡一次。