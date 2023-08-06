傳大S體弱︱具俊曄急公開重逢畫面　力證行得走得

台灣女星徐熙媛（大S）近日因深閨照顧同前夫汪小菲所生嘅一對仔女，未有同韓籍老公具俊曄及妹妹徐熙娣（小S）同遊韓國，而傳出體弱疑雲。事出湊巧，最近具俊曄返韓錄製人氣綜藝《Radio Star》，仲初次公開兩人重逢畫面，大S笑開花，而具俊曄則於節目中掉下男兒淚，大眾視線再次轉到二人嘅童話婚姻身上。

大S去年初自爆，同前男友具俊曄斷聯20年後、大S同汪小菲離婚數個月後，竟靠佢20年都冇換到嘅手機號碼重新連繫上，兩人迅速舊情復燃，且於去年2月登記結婚、3月公開婚訊，偶像劇般嘅故事令全亞洲網友食晒花生，具俊曄今次就喺《Radio Star》初次公開兩人重逢畫面。

見大S當時着住睡衣開門，一見到老公就雙手捧臉、笑到見牙唔見眼咁望向迎面而來嘅具俊曄，具俊曄即推住行李朝佢走近，而鏡頭一轉去鈾錄影廠嘅具俊曄，佢就已經睇到感動淚崩，又再次分享同大S日常相處：「她想去洗手間，我就抱她去，她肚子餓的話，我就煮麵給她吃。」具俊曄喜極而泣嘅樣令在場人直驚訝，韓國網友亦大讚佢鐵漢柔情。不過，有部分網友質疑影片太假，指當時具俊曄匆匆忙忙接受多日疫情隔離後抵台，點可能見面仲帶埋攝影師，但亦有粉絲推測具俊曄好珍惜同大S重逢，想記錄呢一刻而嗌定人去現場拍片。