周嘉洛講同陳瀅緋聞狼狽不堪　林夏薇幫手解圍

視后林夏薇（薇薇）、周嘉洛、陳庭欣（Toby）、古佩玲、黃子恆及除榮等今日（6日）齊集黃大仙，為無綫劇《寵愛Pet Pet》宣傳。劇中與薇薇擦出感情線的嘉洛，於台上透露劇中開始對薇薇「有啲嘢」，又語重心長教現場小朋友不要輕舉妄動，要待「肯定有啲嘢」才展開攻勢，非常搞笑。

受訪時嘉洛表示劇中角色對得薇薇多開始日久生情，問到與緋聞女友陳瀅一同拍劇、平日又經常相約外出遊玩是否也日久生情？嘉洛即推家人作擋箭牌説：「平時見得最多係媽咪，其次係自己隻狗。（同陳瀅都對得多？）分開對唔係對足咁耐嘛！如果講拍劇對得多我對滕麗名仲多。（人哋結咗婚！）真愛呢啲嘢冇影響㗎！哈哈！」聲稱單身的他坦言也很想拍拖，問到同劇那麼多女演員有否合適人選？他説：「好多女仔但一個都唔關我事，我好被動嘅。」他表示自己乃「佛系」派，一切隨緣：「呢啲嘢講感覺嘅，要嚟嘅時候你想冇都難。（拍劇時冇試過？）我哋好專業，拍戲就拍戲。」

身旁拍檔薇薇見嘉洛被追問得如此狼狽，即示幫口將話題拉回劇集，她表示觀眾看得投入，透露隨住劇情發展會拍更多短片跟大家分享：「劇入面噴到嘉洛一面屁，所以我哋就拍咗段片用水噴到佢成頭濕晒。」她表示片段放上社交後大受歡迎，笑指觀眾似乎喜歡看嘉洛被糟質，她表示會陸續有來，若收視理想不介意下次幫嘉洛剪頭髮：「其實都好多粉絲留言話想睇我哋跳舞。」

至於Toby就帶同由她飼養的小鸚鵡Shabu出席，她說：「Shabu喺劇入面都有客串，係第一次拍劇，拍嗰陣都算聽。（會點獎勵佢？）送Kiss同獎佢食瓜子，對鸚鵡嚟講瓜子就好似人類嘅零食一樣，唔可以食太多。」她表示若有機會也想和Shabu一起接拍廣告，相信拍潤唇膏廣告會相當合適。