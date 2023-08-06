【營事檔案】手撕雞老抽拌蝦子麵

夏天拌麵是一個必備品，加上十分開胃的手撕雞，是一道意想不到但又十分美味的組合。今次利用了即食雞胸作為手撕的為主要食材，減少了調味及準備的時間，配上老抽和蝦子麵，十分推薦大家及趕時間的人士去試試煮。

蝦子麵鈉質偏高調味要少用

在蝦子麵、烏冬、意粉及米粉中，蝦子麵的鈉含量最高，每100克蝦子麵含有高達1480毫克鈉質。而烏冬屬鈉含量第二高，100克含90毫克鈉；每100克的意粉及米粉的鈉含量分別是5毫克及0毫克。根據世衞建議，成年人每日攝取不多於2000毫克鈉，因此在調味方面，建議減少鹽分的用量或以湯麵形式，以免鈉質攝取過高。

雞胸普遍而高蛋白質

在手撕雞當中使用的雞胸，是一種低脂肪且高蛋白質的食物，都是我們常食用的蛋白質來源之一。每100克雞肉約含有20克以上的蛋白質，是身體細胞、組織和器官生長和修復的關鍵成分，以支持身體各種功能的運作。此外，雞肉也富含維他命B群和礦物質如鐵、鋅和磷，有助於維持健康和提供能量。

手撕雞老抽拌蝦子麵

材料：

蝦子麵 1個

即食雞胸 1件

調味料：

老抽 半湯匙

蠔油 半湯匙

麻油 1茶匙

做法：

1) 即食雞胸撕成條狀備用

2) 蝦子麵煮熟盛起

3) 蝦子麵加入老抽、蠔油及麻油調味拌勻

4) 最後鋪上手撕雞，完成

張穎心 (Stephanie) – 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長尋找香港十八區美味又健康的餐廳，設計能配合香港都市人忙碌生活的健康餐單。