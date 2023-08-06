羅子溢囝囝黐身　馬國開工攝時間享親子樂

身在馬來西亞開工的羅子溢，獲太太楊茜堯太同子女現身劇組探班，劇組又趁機為他慶祝月底生日，難怪他直言雖忙爆依然開心。同劇林峯被晒出與囡囡「神同步」合照，畫面溫馨。

子溢上月出發前往馬來西亞，與林峯、佘詩曼、陳瀅及陳靜等，為主演新劇《家族榮耀之繼承者》拍攝外景。轉眼已在當地逗留接近1個月，台前幕後相處愉快，工餘不時相約飯聚及舉行「榴槤放題宴」。近日適逢劇集總監製梁家樹生日，劇組為壽星慶生之餘，亦趁機預祝子溢本月28日39歲生日，大隊齊齊切蛋糕及燒豬，更入鄉隨俗大玩「撈起」，有份參演該劇的余安安於社交網上載相關合照，場面相當熱鬧。

談到「掹車邊」獲提早慶生，子溢受訪說：「多謝大家，今次台前幕後真係打成一遍，忙得好開心，尤其今次我挑戰飾演一個只顧自己利益嘅富二代，拍檔羅嘉良好好，專程將佢當年拍《天地男兒》嘅奸人心得傳授畀我，教我接演呢類角色，內心依然要有愛。」而近日太太趁暑假，專程帶同子女飛往馬國探班，可惜子溢卻因公忘私：「啲通告好密，只可以每日早啲起身陪佢哋食早餐，只係太太帶佢哋周圍去吓，估唔到細仔突然咁黐我，真係意外收穫。」

由於小朋友即將開學關係，楊茜曉日內將「一打二」先行回港。他們夫妻倆生日只相差兩天，已預知今年應該未能一齊慶祝，子溢說：「我應該拍到9月中先返得香港，生日願望係希望全家身體健康同工作順利啦。」