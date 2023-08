溫拿最後一次巡演開鑼眾星捧場　暴瘦阿倫狀態回勇

樂隊溫拿演唱會今晚(6日)在紅館舉行7場《溫拿情不變‧說再見Farewell with Love演唱會》,今次是溫拿宣布告別的最後一次的巡演,圈中好友陳百祥與太太黃杏秀、關之琳、顧紀筠、邱淑貞和老公、梁家輝一家四口、上山詩鈉等都有來捧場,非常熱鬧。溫拿五虎化身白馬王子造型以《千載不變》登場揭開序幕,接住高唱《Listen to the music》,之中暑不適,導致暴瘦兼聲沙的阿倫今晚狀態回勇,聲音已回復,他說:「多謝大家參與我哋50年、半個世紀嘅告別派對。」成員逐一自我介紹時,阿強說:「街坊成日叫我做大隻強,但依家頭髮白晒,係白頭強。」鍾鎮濤(阿B)則爆阿強叫「豬頭強」。

跟住溫拿連唱兩首英文歌《Would You Laugh》及《Sunshine Lover》,唱完五人脫去西裝外套,阿B指溫拿是在紅館開得最多個唱的樂隊,每多開一場便是擦新新紀錄,希家大家跟他們享受50年成果,陳友說:「我諗大家嚟睇我哋,第一係睇友誼,50年仲唔散Band、第二係懷舊同青春回憶,第三係我哋搞笑同『廢苦之言』,即係彭健新嗰啲癈話。」彭健新即反擊:「你係廢陳!」他們稱個個想買尾門票,但對他們來說每場也是尾場。當他們高唱出《玩吓啦》時,阿倫和阿B走近兩邊觀眾席跟大家互動。

他們除了高唱舊歌,也為個唱寫了幾首新歌,但已是數年前寫,因為疫情關係,其中一首叫《五個黑髮的少年》,這首歌已是4年前灌錄,當時大家都無問題,但最近出事,陳友問一頭白髮的阿強說:「你搞甚麼?你係咪改姓吳?叫吳合群?」阿強笑言:「你估我想,我日日喺澳洲等咗幾年等到頭髮白晒。」之後螢光幕播出溫拿15周年的相片,他們即場做回當時的動作,笑言做到就是年年25,即是無五十肩問題,又叫全場一齊做。