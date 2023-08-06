溫拿最後一次巡演開鑼眾星捧場　暴瘦阿倫狀態回勇

樂隊溫拿演唱會今晚（6日）在紅館舉行7場《溫拿情不變‧說再見Farewell with Love演唱會》，今次是溫拿宣布告別的最後一次的巡演，圈中好友陳百祥與太太黃杏秀、關之琳、顧紀筠、邱淑貞和老公、梁家輝一家四口、上山詩鈉等都有來捧場，非常熱鬧。溫拿五虎化身白馬王子造型以《千載不變》登場揭開序幕，接住高唱《Listen to the music》，之中暑不適，導致暴瘦兼聲沙的阿倫今晚狀態回勇，聲音已回復，他說：「多謝大家參與我哋50年、半個世紀嘅告別派對。」成員逐一自我介紹時，阿強說：「街坊成日叫我做大隻強，但依家頭髮白晒，係白頭強。」鍾鎮濤（阿B）則爆阿強叫「豬頭強」。

跟住溫拿連唱兩首英文歌《Would You Laugh》及《Sunshine Lover》，唱完五人脫去西裝外套，阿B指溫拿是在紅館開得最多個唱的樂隊，每多開一場便是擦新新紀錄，希家大家跟他們享受50年成果，陳友說：「我諗大家嚟睇我哋，第一係睇友誼，50年仲唔散Band、第二係懷舊同青春回憶，第三係我哋搞笑同『廢苦之言』，即係彭健新嗰啲癈話。」彭健新即反擊：「你係廢陳！」他們稱個個想買尾門票，但對他們來說每場也是尾場。當他們高唱出《玩吓啦》時，阿倫和阿B走近兩邊觀眾席跟大家互動。

他們除了高唱舊歌，也為個唱寫了幾首新歌，但已是數年前寫，因為疫情關係，其中一首叫《五個黑髮的少年》，這首歌已是4年前灌錄，當時大家都無問題，但最近出事，陳友問一頭白髮的阿強說：「你搞甚麼？你係咪改姓吳？叫吳合群？」阿強笑言：「你估我想，我日日喺澳洲等咗幾年等到頭髮白晒。」之後螢光幕播出溫拿15周年的相片，他們即場做回當時的動作，笑言做到就是年年25，即是無五十肩問題，又叫全場一齊做。