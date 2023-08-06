張致恒嬲爆有人冒認老婆社交網　雯雯出招只留課金粉絲

藝人張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）屢傳婚變，不過早前雯雯早前又離奇自爆懷有第4胎，Steven再做爸爸，被網民搞笑稱佢嘅「離婚KOL」！張致恒今日（6日）大爆有人冒認佢老婆社交網帳號，罕有發火說：「呢位網紅…其實你究竟想點樣呢？不停騷擾我全家，我哋又唔識得你，之前又搵人冒認我老婆嘅社交網，依家又唔知喺邊度搵到我老婆電話Send嘢嚟騷擾我哋，其實你要得到嘅都得到咗喇，係人都知你係邊個啦，其賈究竟你想點啫？我哋都係養妻活兒搵餐飯啫！」雯雯上月都澄清指有人利用同佢個名差唔多嘅帳號留言，叫大家唔好認錯！

臨盤在即嘅雯雯宣布開設新社交網帳號，新帳號會實施會員制，收取每人50元月費，陷經濟困境嘅佢為應付生計，真係想盡辦法搵銀，努力賺錢養家。佢早前已清空了舊有1萬粉絲嘅帳號，搬到新的收費帳號，同網友分享生活點滴，而佢新帳號目前只有243位粉絲，暫時月費收入為12,150元，幫補家計。新帳號開設近1個月，佢好擔心粉絲唔再支持佢，出Post問大家：「想知道大家係會繼續支持，定係只會支持1個月？」叫粉絲選擇Yes or No！

佢仲諗定招數點整走唔再課金支持佢嘅粉絲，佢話：「如果大家仲想繼續Follow，就每個月15號前過數，因為我暫時身體唔許可，唔能夠睇番你哋每個人嘅日子去問你哋，如果15號都見唔到大家過數，咁我就自動Delete，希望大家唔好介意。」絕對唔畀人免費睇佢社交網內容囉！