上一輩好興對住未見過大場面嘅後生仔講：「你都未見過大蛇屙尿！」感覺上有啲粗俗，但就夠晒貼切。唔知喺情色世界入面出現嘅蛇（Snake），會否令你有眼界大開嘅感覺呢？

Shake the Snake 撚蛇為樂

我哋會用「大蛇」嚟暗指男士胯下兵器，原來英文「Snake」亦被西方人用嚟形容同一部位。如果想話兵器異常粗大嘅話，改用蟒蛇嘅英文「Python」會比較貼切啲！另外，同「Snake」有關嘅情色俚語包括「Shake the Snake」同「Snake Ranch」，前者直譯為中文即係搖動蛇仔，暗指男士自娛，心水清嘅朋友唔難估到，而後者唔係解作蛇牧場，亦同養蛇零關係，真正意思係指妓院，千祈咪搞錯！

Snake 高難度動作

「Snake」暗指男士兵器，但如果女伴話今晚想玩「Snake」，你最好問清楚對方想點，因為呢個英文亦係一招口愛體位嘅稱呼，其難度之高仲被性學家列為三甲之選！簡單啲講，「Snake」可以話係站立版嘅六九兩頭勾，分別在於女方要背向男方，用雙腿勾住伴侶嘅兩肩，同時要扭轉上半身嚟進行口愛，即係話男方喺進行口愛嘅同時，又能愛撫女伴雙峰，而呢點亦係「Snake」嘅好玩之處，但係受傷風險極高，唔好亂試！

《Black Snake Love》 強悍大蛇

作為情色俚語，「Snake」不時被四仔片廠借題發揮，由Elegant Angel喺2016年推出嘅《Black Snake Love》，就係一套口碑唔錯嘅佳作，先後喺多個四仔頒獎禮上獲得最佳性愛演出、口愛表演等提名。呢套四仔之所以有咁好成績，一來以索女激戰大兵器為題材，二來片廠搵嚟Shyla Stylez、Julia Ann、Annette Schwarz等多位天后級脫星參演，身材有睇頭，床戰效果亦有保證，難怪唔少四仔迷睇過之後都勁讚。

同場加映：4條蛇女舌戰群雄

講起蛇，日本AV界有個好出名嘅題材叫「蛇女」，意思係指舌頭靈巧嘅女優，有本錢舔到男士爽爆，而呢套由桃太郎映像喺2022年推出嘅《蛇女》，堪稱近年人氣作，事關片廠搵咗4位巨乳女優合演，包括39I嘅凜音桃花、35G嘅今永紗奈、33F嘅樞木美栞同33G嘅河北麻衣，呢個陣容已經夠晒勁，加埋佢哋嘅口技精湛，觀賞性十足。只可惜凜音桃花已經引退，呢個蛇女組合亦成為歷史。