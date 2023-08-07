【是日通勝】

農曆六月廿一

癸卯年 己未月 丁酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：凌晨1時至3時、上午5時至7時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：理髮、針灸

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、16、33

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：人緣佳非必然，要找機會報答對你好的人。

金牛座：愛情運上升，是時候向心儀對象發動攻勢。

雙子座：判斷力差，投資要審慎，小心貪勝不知輸。

巨蟹座：謀事阻力大，回報遜於預期，無奈又無助。

獅子座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

處女座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

天秤座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

天蠍座：感情關係需用心經營，忙碌不是卸責藉口。

人馬座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

山羊座：注意飲食均衡，不要偏食，以免健康受損。

水瓶座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

雙魚座：做人忌自私，顧及別人感受才會有人尊重。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）豬 財運旺

（跌）兔 是非多

鼠：破財風險高，勿牽涉借貸或投資事宜。

牛：運勢上揚，求職者有望找到滿意工作。

虎：偷懶心理嚴重，好像甚麼事都不想幹。

兔：是日沖煞，情緒不穩，提防小人加害。

龍：多向伴侶獻殷勤，可讓對方更加愛你。

蛇：抽空自我增值，事業發展可嘗到甜頭。

馬：易因忙碌冷落伴侶，感情關係受衝擊。

羊：做事愈謹慎愈好，粗心大意會出意外。

猴：已婚者需注意說話語氣，勿亂發脾氣。

雞：說話易被人曲解，不要跟別人開玩笑！

狗：易胡思亂想，總覺得有意外厄運到來！

豬：正財旺，偏財也不錯，不妨多做善事。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

心改命改，萬法唯心做

當一個人感到不順或遇上問題時，總想找出解困之法，希望可以改運，或看看自己所屬生肖或星座會否得到啟示，真的可行嗎？馬上想到坊間有一句「同人不同命」，若上述的所謂指引可以助你找到答案，那麼就不用批算自己的命運吧！

中醫五行論證跟玄學易經五行同於一道。據中醫論述，心到，意到，氣到，當氣動便可使血流推動身體各部位。植物沒有水和營養怎樣生長，但也需要人或天送上物質，每樣事一環扣一環，這是天道。

命雖然生來有定數，但後天可以轉。心正直，毋忘初心，懂得自己的命運喜忌及大運是甚麼，作出配合，就可以做到所謂「趨吉避凶」。可以經過多年觀察，我發現很多人還是逃避不出厄運的影響。

我們經常同客人批命，只要是在行大運的日子，基本上是諸事順暢，想得甚麼自動到來，可說是為所欲為，當中遇上某些流年影響也好像小感冒一樣很快消失。因此當好的大運過去，不好的大運來到而未作好準備的人比比皆是。由於好壞大運在剛開始起或跌的過程，不是像坐過山車急速上落，所以坊間經常有人講「忠言逆耳」和「急流勇退」這兩句成語，又或是俗語所謂「有早知便無乞丐」，事實上，有些人總是自以為是，認定玄學這些古人文化智慧非精密科學，加上有人借這些學問來滿足自己欲求，使得玄學文化被誤會為迷信。

前人曾國藩講過「跟紅頂白」，當然我不鼓吹賭博，但去到賭枱前，看到誰家正大旺嘗試跟一跟，有少許收穫便收手，正是同一道理。當好運已成習慣，就要懂得見好即收。所謂「十年河東，十年河西」，帶些好因果去完成人生使命吧！