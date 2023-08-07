群星愛耍雜技︱「變形俠醫」擅踩單輪車　007玩噴火

噚日為大家介紹歐美紅星顯奇技，而以下介紹呢批巨星仲勁識耍雜技，就算唔拍戲都可以直入馬戲團唔怕搵唔到食！

「變形俠醫」獨愛「踩輪」

憑漫威（Marvel）超級英雄角色「變形俠醫」上位嘅美國男星麥克韋化奴（Mark Ruffalo）唔單止演技好，原來佢亦有「一技之長」就係識玩單輪單車！幾年前佢更趁住上清談節目時大顯身手即場「踩輪」。佢當時表示自己已好耐冇踩：「我諗我有差唔多25年冇踩！」雖然冇玩好耐，但麥克仍然冇生疏，之後主持再拎另一部高６呎嘅單輪車畀佢踩，麥克同樣應付有如，不過最終都衰收尾跌親。

007噴火辣親口

愛爾蘭男星皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）憑007占士邦一角走紅，原來戲裡戲外嘅佢都係「硬漢子」。佢60年代為了演舞台劇而學識噴火神功，多年後佢更喺兒童節目《布公仔時間》（The Muppets）中「大派用場」，噴火吞火完全難佢唔到。事後佢自爆當時發生咗意外：「當時太多電油搞到我好似火箭燃料咁。我一噴所有火舌都入番我口內，搞到個口都爆開，個嘴起晒水泡。」

除咗皮雅斯之外，「發哥」周潤發N年前都曾經喺台慶表演噴火同吞火絕技，亦同樣好經典！

安祖蓮娜為拍戲學飛刀

荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）出名多才多藝，原來佢亦識飛刀！

據知佢向來都對刀情有獨鍾，自細已收藏好多各式各樣嘅刀。據知佢多年前係為咗拍攝《盜墓者羅拉》（Tomb Raider）而學識飛刀。

「堅叔」未入行前曾是馴獸師助手

荷里活老牌男星基斯杜化華堅（Christopher Walken）未入行前為搵食而曾做過好多行，其中包括喺馬戲團做馴獸師助手。佢曾經透露自己睇到報紙嘅招聘廣告於是入行，而佢亦解釋當時自己嘅工作範圍：「當佢（馴獸師）完成佢表演後，會剩番一隻獅子喺度，而我就會拎住皮鞭令隻獅子耍雜技。」佢亦仍記得當時有隻雌性獅子叫Sheba可愛到似狗仔一樣。除了馴獸師之外，佢亦做過歌廳舞蹈員，完全估佢唔到 !