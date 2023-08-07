河北水災︱趙麗穎低調捐款無辜被插　災民收貼心物資代平反

內地「千億點擊女王」趙麗穎慘成箭靶！事緣河北發生水災，逾百藝人捐款賑災，當中黃曉明的物資被讚貼心，唯獨身為河北旅遊宣傳大使的趙麗穎卻遭狂轟反應慢。有受惠民眾為她平反，卻再有人質疑她沽名釣譽，可謂好心冇好報！

內地河北發生千年一遇水災，造成嚴重經濟損失及人命傷亡，兩岸三地藝人紛紛慷慨解囊，包括黃曉明、楊冪、林志玲、孫儷夫婦、趙麗穎、肖戰、張栢芝、范冰冰及迪麗熱巴等，分別捐出20萬至100萬元人民幣（約21.8萬至108.9萬港元）不等，當中黃曉明還捐出20萬支樽裝水及1萬瓶消毒用品，被網民表揚「急災情所急」：「非常及時，比錢更實在。」他謙稱只是小心意：「應該的，沒有甚麼好說。」

貼心送女性用品

與黃曉明同樣捐出100萬元人民幣的趙麗穎卻「同人唔同命」，因她未有公開捐錢消息，被網民誤會冷待鄉里，喪插她不配做河北旅遊宣傳大使，更登上社交網熱搜。不過，有涿州村民為她平反，指她的物資已運到災區，她更委託表弟親自跟進應急品，除即食麵、麵包、牛奶、水、紙巾及手巾外，連女性衞生用品也送上，貼心程度令受惠人士感動。

網民卻依然質疑其善心，指她既然低調行善，為何物資車上卻掛着「趙麗穎」名字似做騷；另有網民代為護航，指她並非做壞事，為何要「冒名」或偷偷摸摸，望外界切勿道德綁架。