「寵」愛陽光　戶外樂滿Fun

立秋將至，是否意味着炙熱的高溫將會有所下降？捉緊夏日的小尾巴，都是時候走出戶外，與陽光玩玩遊戲，順便影番啲活力靚相啦。未諗到去邊好？不如睇睇以下兩個地方，仲可以帶埋愛寵去玩添。

【「羊駝」遊玩樂園】

想有得玩又有得影？點可以錯過赤柱廣場由即日至9月10日期間，聯乘本地潮玩品牌 URDU 打造的「FUWAFUWA • 軟綿綿彈樂園 」主題活動呀，活動把天幕廣場逾 12,000 呎空間化身成全港首個治癒系羊駝 FUWAFUWA 主題遊樂園區，可愛的FUWAFUWA搖身一變成3米高的巨型「白雪雪」充氣羊駝公仔及3.5米高「Beach Boy」羊駝滑梯，另有一系列創意遊樂設施及專門為毛孩設計的可愛彈彈椅。除此之外，活動期間商場更加設逾千呎「Amaz x FUWAFUWA 軟綿綿期間限定店」（至8月31日），並帶來「Amaz 區」、「電玩遊戲體驗區」、「FUWAFUWA 區」、「卡牌遊戲區」及「週末工作坊」等精彩體驗區。另外於赤柱廣場4樓亦設有FUWAFUWA 打卡位和全新的毛孩專區，真係處處都充滿驚喜呀。

【毛孩狂歡派對】

除了小朋友要「放電」，好動的毛孩都同樣需要。由即日至9月3日葵芳新都會廣場舉辦「毛孩水動•樂」 夏日狂歡派對，帶來一連串專屬汪星人的4大主題活動，包括「盛夏PETS PARK 遊樂園」、「萌寵FUNFUN夏水禮」、「DOG-Go同樂日」及「與寵同樂Summer mart」，後者雲集逾40間本地寵物品牌，囊括寵物零食、寵物用品及扮靚衣裝等等，讓愛寵們有得玩又有禮物收，好幸福呀。