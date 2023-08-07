廣咩︱敖嘉年挑戰「疊水」正字　斷估一定有「水」字邊？

大家是否遇過，不知如何將廣東話寫出來的情況？所以你就要看這個《廣咩》節目，我們有星級主持關楓馨，教大家廣東話正字知識。上集挑戰嘉賓鄺潔楹和糖妹，都挑戰失敗沒有答對，今集我們請來敖嘉年繼續挑戰，不知他又能否「突破盲腸」挑戰成功呢？

Q：以下哪個字詞是「疊水」的正字？

A.涾水

B.沓水

C.踏水

敖嘉年：「有3個選項ABC，我會選擇選項A，究竟對不對呢？答案是選項B，我答錯了。」好可惜啊嘉年哥，你可能以為錢銀一定是跟水有關，所以選了有水字邊的選項A，但答案真想不到是B的「沓」，這真要聽聽關楓馨的解釋了。

關楓馨：「廣東話口語中説的『疊水』，它的正字是『沓水』。《詩經•小雅•十月之交》中有提到，『噂沓背憎，職競由人。』意思就是表面多口舌奉承，但背後就憎恨別人，都是因為競爭所造成的，這裏的『沓』就代表好多話說的意思。另外《莊子•田子方》也提過『適矢復沓』，意思是指箭射出去後，接着就把第二支箭搭在弦上，其實『沓』也有重疊之意，水又代表財，所以沓水，就是有錢的意思。」

關於「沓水」關楓馨想起了他的一位杜拜朋友，他住的居所面積大得非常誇張，只是從飯廳去睡房，也要乘搭高爾夫球車才能前往，有這種派頭，就真是貨真價實「沓水」，大家加油繼續努力搵錢吧。

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髮型：Kenny Chan @ HAiR