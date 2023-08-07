Greta Gerwig憑《芭比》成首個票房破10億美元女導演

由澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）與加拿大男星賴恩高斯寧（Ryan Gosling）主演的《Barbie芭比》（Barbie）成為大熱話題作，全球票房昨日（6日）正式衝破10億美元（約78億港元）大關，執導本片的美國導演Greta Gerwig成為史上首個單獨獲得這個票房數字的女導演！

Greta遠遠拋離女導演票房榜第2名的美國導演Patty Jenkins，她執導的DC超級英雄片《神奇女俠》（Wonder Woman）全球收4.12億美元（約32.136億港元）。排在後面的是美國導演Betty Thomas執導的《花鼠明星俱樂部》（Alvin and the Chipmunks），全球收2.19億美元（約17.082億港元）；美國導演Catherine Hardwicke執導的《吸血新世紀》（Twilight），全球收1.92億美元（約14.976億港元）；以及澳洲導演Cate Shortland執導的漫威超級英雄片《黑寡婦》（Black Widow），全球收1.83億美元（約14.274億港元）。