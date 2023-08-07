溫拿告別騷出動家人團　譚詠麟堅持「收埋」個仔

溫拿假紅館舉辦的7場告別演唱會昨晚（6日）開鑼，除了5位成員合唱外，各人均有個人表演環節，彭健新率先獨唱，中途有美女為他遞上結他、黑超及水，認真艷福無邊；阿強以低音結配數白欖。陳友就邀請了兒子及一對孫仔女出場唱出《Sha La La La》，他表示：「我想請我個仔同孫同大家見面影張相，等個孫大個知道，原來爺爺隊Band係咁巴閉。」他謂感激大家成就這個50年派對：「大家識於微時，我哋當時仲係小鮮肉，依家我已經係樂悠卡卡主，人生最開心快樂係依家，幾兄弟幾十年遇到高高低低都係積極面對，日日是好日，雖然個天唔應許日日藍天白雲，但喜樂嘅心就係良藥，你睇下阿強覺唔覺得佢愈來愈靚仔？」

至於鍾鎮濤（阿B）有女兒鍾懿助陣，他介紹對方出場時說：「呢位百厭星上咗溫拿嘅台三次，第一次係2歲，第二次唱歌，第三次彈琴，前日佢過埋19歲生日，真係女大十八變。」身穿黑色連身短裙的鍾懿唱出《Bohemian Rhapsody》及《剪愛》，大晒歌喉，

阿B聽完表示：「睇到大家反應就知佢冇乜丟架。」鍾懿稱上到台回憶番晒嚟：「記得6歲在紅館演唱，爸爸叫我練三字經，練得唔好唔可以上台唱歌。」阿B笑言可以不用念這個三字經，而是學幾位溫拿伯伯在後台講的「三字經」，鍾懿續指：「好感恩來到呢個咁特別演唱會，因為係溫拿告別演唱會，好唔捨得係溫拿，溫拿係睇住我長大，唔止係聽佢哋唱歌，我仲見到佢哋工作熱情同努力，以及帶畀大家歡樂，因為呢個原因我好鍾意唱歌表演。」最後阿B寄語女兒：「做職業歌手條路係好崎嶇唔容易，你做歌手爹哋一定支持你，但你要以學業為重，兩樣都要畀心機。」而鍾鎮濤與譚詠麟合唱時，自詡兩人是「實力派天花板頂流天團」。

接近完場時，各人大談感受，阿強稱每次回港就像回家一樣：「不過我以為要畀家用，但原來仲有得收錢。」陳友笑言以前阿倫及阿B好靚仔，每次見到有粉絲衝過來，但最終只是跟自己擦身而過：「我自己知自己事，我又瘦又四眼又鶴咁，但個天好公平，依家大家都揸樂悠卡，我哋唔係好大距離，好感謝個天，世界60幾億人可以畀我哋五個走埋一齊。」彭健新透露父親一直想他子承父業做裁縫，身邊人常把玩音樂無出息掛口邊：「好在我遇到幾位兄弟，令我音樂上好大成就及有優質生活，我無入錯行，依家可以大大聲講我溫拿彭健新係玩音樂嘅。」阿B自言向來好重視家庭，視溫拿為家庭員：「有挫折同煩惱時，想起溫拿同粉絲，個心就好踏實，所有人都係我後盾，冇你哋冇我。」阿倫坦言疫情令他明白珍惜的重要性：「每次溫拿相聚都好珍惜，今日見到幾位兄弟狀態大勇、中氣十足，製造咁多歡樂畀大家，做到離而不休別而不傷，好兄弟係一生一世。」

完騷後溫拿接受訪問，講到他們在演唱會中表現甚為不捨，阿倫稱視每場個唱為最後一場，又指他們個唱的口號是離而不休，別而不傷，問他們會否忍不住淚灑舞台？他說：「OK，太多嘢要記，冇得去分心。」早前中暑的他被問身體狀況，他表示幾好，聲音已恢復8成半，並揚言：「六成都夠唱。」

至於阿B的女兒鍾懿是否入行？阿B強調要以學業為重：「佢鍾意唱歌，如果兼顧到咪得囉，佢依家喺英國讀書，佢讀導演系，可能讀完書唔想入行呢，睇吓佢自己意願，總之讀書要有始有終。佢今晚好開心，佢由細到大都好鍾意表演，佢係睇住溫拿大，個騷對佢嚟講好有意思。」

而陳友的兒子及孫仔孫女齊上台表演，他自爆是第一次見孫女：「佢係喺美國出世，因為疫情關係，最近放假先返香港睇騷，阿仔話你都冇乜嘢留畀我，不如留個美好回憶畀我哋，上台係好難得嘅經驗。」阿倫聞言忍不住插口謂：「仲話冇嘢留畀佢哋，又車又樓又船。」阿倫又讚陳友獨唱環節唱得好，笑言擔心壯大對方的膽，再次出唱片為禍人間。提到陳友及阿B都攜下一代上台，問阿倫為何不安排兒子出場？他笑謂：「你咁客氣，佢有睇，越洋咁睇。（佢唔喺香港？）事業為重。」

另外，他們透露已計劃到澳門、新加坡、馬來西亞及內地開巡迴，問到今次是預演還是正式告別，阿倫坦言：「依家真係唱一場少一場，因為個成果係歌迷畀我哋，想同佢哋一齊享受成果同氣氛，今次真係告別，趁依家大家仲有頭髮有牙，行得走得，其實唔止我哋，都要為歌迷着想，大家年紀都會大，我哋都唔會再係Rock show，唔係小鮮肉咁跳來跳去，依家係罐頭肉、午餐肉。」