王馨平因檔期只開一場騷　請鄭嘉穎余文樂有難度

90年代玉女歌手王馨平（Linda）將假旺角麥花臣舉行首次大型演唱會，除經典歌有《別問我是誰》外，跟鄭嘉穎的6年情亦是網民熱話。日前她接受專訪時，被問到可會邀前度擔任嘉賓？她表示機會微：「更加唔會，人哋都已經唔係唱歌為主，佢家庭為重嘛，唔係冇交情，只係好朋友更加唔好意思打擾佢，（見過鄭嘉穎太太陳凱琳？）有見過，好鍾意佢，係個好開朗，好聰明嘅女仔。」

Linda的大熱歌《別問我是誰》紅足30年，因在電影《春嬌與志明》翻唱再一次成經典，她直言在個唱中一定會唱《別》，否則擔心被叫「回水」。至於可會邀請曾反串扮她的余文樂現身？她覺得同樣有難度：「都可以諗吓，不過同佢冇乜太深嘅交情，個人又好似喺台灣，佢都依家都唔拍戲，睇報道話佢做商人，好識投資賺到好多錢，不過首歌係好經典，咁要同投資老闆傾吓，諗使幾多錢請佢番嚟先。」

曾與劉小慧、黎瑞恩及湯寶如曾被封為「寶麗金四小花」，Linda指雖各已結婚，但友情不變，可會請同門齊上台打造集體回憶？她謂尚未知，但估計請師姐周慧敏較難，曾同是前寶麗金歌手陳曉東回港宣傳新歌《燒光了火柴》，大讚：「佢首新歌好好聽，快啲叫佢都聽吓我嘅新歌《威嚴背後》。」

Linda個唱只開一場，問可擔心難收支平衡？她無奈謂因場地檔期問題難加場，或者可考慮開Part 2及巡迴：「其實呢個演唱會主題喺上海開過，一直都想喺香港開，只係因為疫情停咗，希望有其他站，好似大灣區、馬來西亞、新加坡等，投資者對我好好，其實開演唱會唔會玩，就算真係玩，都唔好玩投資者，唔賺都唔好輸。」

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場地：本地舞台

化妝：MOD - Crystal