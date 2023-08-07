食肉獸注意　扒房靚肉出沒

無論是想食塊靚牛扒又或作隆重慶祝，高級扒房是其中一個選擇，牛魔王固然喜歡來自世界各地的高質靚肉，近日亦有扒房推出豐富的主題早午餐，除牛扒外還有各種選擇，邊吃肉邊飲酒，爽！

罕少野牛肉

平常吃牛扒，大家想到和牛、安格斯等品種，香港君悅酒店高級扒房Steakhouse 近日供應美國美洲野牛，這種野牛在19世紀幾乎絕種，後經保育飼養再提升存活率，有指美洲野牛含較少飽和脂肪和膽固醇，並有多種營養，質感幼嫩而肉味濃郁，而且飼養時不添加賀爾蒙、抗生素及類固醇等物質。餐廳現供應幾款菜式，美洲野牛火燄牛柳以烤過的三色胡椒碎抹在肉上，以炭火烤香，上菜時淋波本威士忌點火，既有視覺效果又美味。連骨美洲野牛肉眼扒以德州香料醃製冷熏，滋味獨特。邊吃邊配紅酒，肉味香濃。

精緻早午餐

天朗氣晴欣賞維港景色，令人胃口大開。香港麗晶酒店The Steak House早前推出周日早午餐，除有維也納麵包、有機時令蔬菜和沙律、凱撒沙律吧、魔鬼蛋、各式熟食冷肉盤和芝士等美食作頭盤，大廚還會在客人面前製作班尼迪克蛋配松露荷蘭醬。主菜則有美國USDA超級極佳級牛肉和意大利Carima農場T骨牛扒選擇，最後以法式杏仁撻和新鮮出爐的瑪德蓮蛋糕等小甜點作結。美食配上美景，相得益彰。

煙熏肉風味

除了炭火燒烤，煙熏烤肉也是別具風味。旺角 Smokehouse Bar & Grill為客人提供不同部位的煙熏肉食，餐廳早前於逢星期日及公眾假期推出假日早午餐，開胃小菜有生蠔、煙熏孜然羊柳串、蜜糖檸檬雞翼、香烤豬腩串燒、煙熏吞拿魚及薄切帶子，主菜有用古法慢烤煙熏技術烹調的燒烤味手撕豬肉絲漢堡、烤非洲雞及和牛扁意粉，加指定價錢可升級享用煙熏牛胸肉、香煎羊架或肉眼扒。同時間，加指定價錢會有2小時暢飲，讓你慢慢感受煙熏美食的香氣。