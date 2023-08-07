張致恒疑自導自演「被騷擾」　順勢宣傳雯雯收費帳號

藝人張致恒（Steven）同老婆區燕雯（雯雯）言論惹火，早前雯雯宣布開設新社交網帳號，又實施會員制位位收取50元月費，以應付生計，而Steven就負責公審阻住太太財路嘅人，大爆有人冒認佢老婆社交網帳號，又指責富二代網紅不停騷擾佢全家，引發網上罵戰！

被鬧嘅網紅隨即post出同雯雯嘅對話截圖，反指控Steven所上傳嘅截圖曾刪減內容，剪裁後發文誤導公眾，而佢本人亦已課金50蚊，雯雯已袋袋平安，惟之後雯雯稍後表示自己社交網唔歡迎對方，退回50元及Block佢社交網。同時，該網紅亦公開雯雯新account內容，當中就見到雯雯出post鬧Steven、公告要求網友每月15日就入數先有得繼續睇佢新帳號內容等。

另外，Steven尋日（6日）深夜開直播，自認仲好鍾意演藝事業，又表示同舊拍檔關智斌（Kenny）仲有聯絡，又稱暫時冇做之前小食店份工，依家休息中，等雯雯生完呢一胎先搵工：「我寧願做廚房工，在廚房切菜都唔想用把口叫人買嘢嘅工。」之後更承認自己唔係好男人，同雯雯一早已經分房瞓，係因為雯雯頂唔順佢嘅鼻鼾聲，並提到如果要睇雯雯點鬧自己，可以訂閱老婆社交平台，大力推薦大家追蹤雯雯。