多圖︱周永恒霍哥未上台先大打出手：我專打女人

網紅霍哥（霍俊邦）、歌手周永恒今日（7日）以參賽拳手身份現身灣仔，出席由鍾培生籌辦的拳賽記者會。自澳門社交頻道「微辣」前經理人Jane阿晶（劉靜儀）於上月稱因受「微辣」員工集體欺凌而自殺身亡後，台柱之一的霍哥亦宣布離開「微辣」，今次是他於事件後首次現身。

記者會開始前，見霍哥一臉輕鬆，與工作人員有講有笑，心情似乎平復不少，而大會亦事先表明記者會後不設訪問環節。鍾培生指舉辦今次拳賽主要是想為香港人提供一個合法發洩情緒的平台，因霍哥與周永恒是參與75公斤級別賽事，故雙方也要作出體重上的調整，霍哥發言時説：「我要減30磅參賽，你（周永恒）練好啲，唔好打2個回合就打完，唔好睇呀，鍾生話流血，流吖！」周永恒聞言後笑謂：「我要增5磅，你辛苦啲，我有時會不合法咁情緒發洩，多謝鍾生畀一個合法平台我發洩。」之後他挑釁霍哥說：「霍仔小心啲，我OK打交。」霍哥即回應聞：「流血就一定，我有睇新聞，但你唔係打男人。」周永恒隨即表示：「我唔係打男人，專打女人，你睇多啲新聞啦，擂台係流血同流汗嘅地方，唔係吹水嘅地方，上次你打完嗰場拳，拳證打畀我話你第一回合已被打到擘晒口。」

發問環節時，鍾培生被問到為何找二人出戰及是否重金禮聘他們？他表示二人是一個意想不到的組合：「拳賽當然會有娛樂性，相信佢哋會比香港嘅拳王更高酬金。」問到霍哥會否因阿晶離世事件影響備戰心情？他說：「點都會有少少影響訓練。」至於提到有網民指應該找來阿晶事件主角加蔥出賽，鍾培生表示先辦好今次賽事，問到霍哥會否想和加蔥打？他說：「邊個做對手都無任歡迎。（有傳微辣有機會滅團？）我已經離開咗所以唔太清楚，自己都有留意緊。（覺得可惜？）實會有。」

答問環節後便來到「Face off」環節，周永恒先向霍哥表示「我想笑」，然後便掩面笑起來，之後又向霍哥送飛吻、伸脷等動作挑釁，繼而突如其來地推了霍哥一下，霍哥亦即時還擊摑了對方一巴，之後還爆粗說：「你冇帶拳套都係咁X樣？」二人更開始互摑打「爛仔交」，又擁作一團，最後二人更打至跌倒地上，場面非常混亂，及後經工作人員將二人分開，事件才告一段落。雖然賽前已火藥味甚濃，但二人於事件後亦有互相擁抱及握手。