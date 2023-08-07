碳中和活動啟動　促請各界扭轉習慣一起減碳

環境及生態局局長謝展寰（中）在中環展城館與環運會主席黃傑龍教授（左二）、環境 及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘博士（右二）、環運會教育工作小組召集人黃志強（右一），以及環境及生態局常任秘書長（環境）謝小華（左一）主持開幕儀式。（客戶提供）

【特約報道】剛剛經歷了有紀錄以來最炎熱的一個月，各地更頻繁出現極端天氣狀況​​，而京津冀部分地區近日亦遭遇極端強降雨，關注環保議題已經迫在眉睫。環境運動委員會（環運會）於日前（8月4日）正式展開碳中和宣傳運動，鼓勵大家改變日常生活中的小習慣，以減少碳排放。從節約能源、綠色運輸及源頭減廢三方面「扭轉習慣 一齊減碳」，在2050年前實現碳中和。

為配合政府在2021年公布的《香港氣候行動藍圖2050》中提出的減碳策略，​​環境及生態局局長謝展寰攜同環運會主席黃傑龍教授、環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘博士、環運會教育工作小組召集人黃志強，以及環境及生態局常任秘書長（環境）謝小華等人主禮啟動儀式。啟動由環運會主辦，環境及生態局、環境保護署及機電工程署合辦，並由環境及自然保育基金贊助的碳中和宣傳活動。

謝展寰局長在活動上表示，政府於未來會繼續發展零碳能源和試驗使用新能源，亦會繼續推動新能源交通工具，包括巴士、小巴、的士、貨車及渡輪等。在減廢方面，政府會繼續擴展社區回收網絡，推動源頭減廢和乾淨回收，並發展新一代的轉廢為能設施，減少對堆填區的依賴；同時亦會積極籌備落實都市固體廢物收費計劃。

啟動禮上率先播出預告版宣傳短片，請來鄭裕玲小姐擔任旁白，以全世界正面對極端氣候變化為題，呼籲大眾一同扭轉現時習慣，實踐低碳生活，為2050年前達致碳中和的目標共同努力。亦有邀請栢天男拍攝3段短片，鼓勵大家從日常生活中減碳。另外，環運會從即日起，開展一系列的宣傳活動增進市民減碳小知識，例如於電視和社交媒體平台播放全新宣傳短片。而中環展城館內的碳中和資訊站即日起至9月30日開放給大家免費參觀。有興趣為環保減碳出一分力的市民，就不妨多加留意。