高海寧挑戰超高衩挖洞水着　魔鬼身材「凸Cup」澎湃

藝人高海寧（高Ling）向來身材好，皮膚又靚，獲得不少廣告商垂青，日前她再為美容中心續任代言人，自2011年她與此品牌一直合作無間，如今已是第12年擔任廣告代言，廣告商當然加碼續約，故大家都合作愉快。

拍攝時，高Ling嘗試了多個不同造型，結合性感、時尚、型格元素，展現升級美態。高Ling更為廣告獻出第一次，處女下海挑戰泳裝拍廣告，大晒美好身段，擺出多種撩人姿態。是次拍攝無論肌膚、輪廓及體態，她都發揮完美狀態。

首套造型，高Ling穿上純潔的銀白色長裙，側面高衩設計直接開到大腿，配上微裸肌膚的雪紡透紗，如同神話中仙氣女神般，無瑕剔透的肌膚，加上強烈的線條感，美顏氣場全開。另外，高Ling又大膽挑戰超高衩挖洞泳衣，「蠱惑」腰間開窿展纖腰，盡騷S身形，白皙長腿全露。4套造型性感火辣指數爆燈，魔鬼身材及精緻甜美臉蛋，鏡頭前開腿擺出自信姿態，誘惑惹遐想，現場嘩聲連連。高Ling表示：「今次嘅拍攝概念以時尚、型格美為主，造型、尺度都比往年突破。其實試造型前都有啲緊張，出道咁多年從未試過着泳衣拍廣告，今次真是突破性感指數爆燈。但客戶對我好有信心，相信美不應該由別人為你定義，只要相信自己，就可以看見自己閃耀的那一面。因為你，就是最完美的自己。」高Ling又笑言與廣告商合作12年，今次簽約後很快便可以攞長期服務獎。