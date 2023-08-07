王君馨準備出發去美國　新歌想搵《造星V》參賽者Featuring

藝人王君馨（Grace）與《全民造星V》參賽者家杰、Snoopy、柚子及Nick今午（7日）齊齊現身金鐘，出席公開活動。由於場地狹窄兼擠滿圍觀者，混亂期間家杰粉絲出手輕推記者，而Snoopy粉絲則直言視線受阻，事後二人向記者致歉。

一身桃紅打扮的Grace透露將為錄製新歌拍MV，她說：「我部分錄好咗，但想搵把男聲幫手featuring ，覺得《造星》呢班囝囝幾好，可以亮相拍埋MV，尤其Snoopy面部表情多多，而家杰就好多鬼主意。」她又指明天將飛往美國參加布道會3星期，故旅途中可以有時間細心考慮人選。

談到今次美國行，Grace打算寓工作於娛樂，順便放假：「真係好耐冇休息過，演唱會之後都仲有好多嘢要忙，今次希望輕鬆吓。（老公陪你去？）佢應該會喺紐約站會合我，因為我哋啲屋企人都係嗰邊。」

來自台灣的Snoopy透露《造星》總決賽後，曾與友人回台兩星期，但遇正兩個颱風，嚴重打亂行程，故急忙回港為13號的「造星」演出綵排，又透露今次演唔出相當特別，叫大家期待。家杰出席活動期間，不停被粉絲叫「脫掉」，問到他屆時於台上，可會滿足粉絲要求，他說：「少布環節一定有，會喺藝術方面向大家Show Body。」Snoopy聞言說：「我不會，沒有東西給大家看呀。」