梁朝偉「摳地腳趾」再爆紅　灰甲增厚竟然搶Fo

近年長期旅居日本避世嘅影帝梁朝偉，隨着佢親自公開有社交恐懼之後，每次有咩新消息都令人忍唔住關心佢「社恐式摳地」嘅腳趾，以及招牌嘅尷尬又不禮貌微笑，而繼日前梁朝偉同台灣藝人吳建豪媽咪嘅合照掀起熱話後，日前佢同小粉絲合照嘅燦爛笑容照片，亦再度掀起網友熱話，雖然今次網友同樣聚焦喺腳趾，不過就唔係「社恐式摳地」，竟然係灰甲（甲癬）問題！

近期酷熱天氣警告頻頻生效，唔少市民都選擇去泳池、海邊消暑降溫，而尋日（6日）就有粉絲喺社交網開心透露巧遇梁朝偉，並晒出梁朝偉同小朋友嘅親善合照，只見着上長袖短褲嘅梁朝偉打扮低調，望落似乎玩完水無耐就被粉絲巧遇邀請影相，雖然梁朝偉可能係同小粉絲合照嘅關係，所以無咁尷尬怕醜，不過就有眼利網友發現梁朝偉好似有灰甲問題，紛紛留言問道：「他是不是有灰甲？」、「灰指甲增厚。」、「為甚麼他有灰指甲都這麼可愛？」、「以為就是泥巴髒！」

事實上，影帝梁朝偉私下興趣除咗搭飛機散心、英國即日來回餵鴿之外，原嚟仲鍾意玩水上運動，唔止成日開小型帆船出海、滑水，2018年仲參加咗維港舉行嘅帆船賽並勇奪亞軍，認真動靜皆宜。