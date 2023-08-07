【早鳥優惠】中秋應節餅食　唔係只得酒店

下月底便是中秋節，不少品牌亦相繼推出月餅早鳥優惠，讓正為親朋好友張羅各式月餅的巴絲打慳住聊表心意。今次搜羅酒店以外的品牌出品，有傳統又有新派口味，最重要是全部有早鳥優惠，一於為身邊親友早作準備，齊齊食住月餅慶團圓！

意式糕餅夠特別

如果親友喜歡新點子，大可以選擇來自全港最⼤型意⼤利超市Mercato Gourmet聯乘有逾60年歷史的意式餅店De Vivo、於即日至9月15日期間推出的中秋節意⼤利夾⼼蛋糕禮盒。禮盒盛載４款口味，包括意⼤利檸檬香甜酒、朱古⼒冧酒、⻄⻄⾥開⼼果及榛⼦，呈圓形猶如滿月狀，象徵團圓和美滿。喜歡堅果類甜點的必試當中的⻄⻄⾥開⼼果意⼤利夾⼼蛋糕，面層布滿以香橙調味的⽩朱古⼒醬和開⼼果碎，餡料是⻄⻄⾥開⼼果醬及朱古⼒碎，濃郁的開⼼果香和朱古⼒交融，加上蛋糕質感鬆軟，令人回味。於即日至9月3日期間更有早鳥優惠，以優惠價預訂新鮮感十足的意式應節餅食！

多重優惠仲一盒都送

人氣餅家奇華今年亦推出多款傳統及新派應節餅食，還帶來多重優惠，包括於即日至9月17日期間於網店選購一盒雙黃蓮蓉月或消費折扣後滿指定金額即享免本地運費，延續「一盒都送」的服務。另外，選購滿指定金額後選購多款餅食等可獲8折優惠；同時可以優惠價選購多個套裝，好似迷你蛋黃金黃蓮蓉月加朱古力奶黃、無花果果仁月加「奶皇迎月」、迷你余仁生陳皮豆沙月餅券加八星聚寶月餅券等。於即日至9月29日期間以指定信用卡或扣賑卡亦享折扣優惠。喜歡新鮮感的不要錯過品牌今年與本地藝術創作團體合作設計的「奇華迪士尼米奇與好友系列燈籠月餅禮盒」，禮盒盛載3款角色造型的奶黃月餅，食完仲可以當作發光燈籠，一物二用，好玩好食又環保！

卡通角色超萌趣

百年品牌恆香今年帶來一系列傳統與創新兼備的月餅及禮盒，好似聯同日本卡通角色蠟筆小新推出多款搞鬼可愛禮盒，包括聯乘的「團圓禮盒」、「酥餅便當」，另有特別版主題的杏仁條和蝴蝶酥等。品牌更於愉景灣酒店內的主題限定店內推出限量版3層收納盒套裝，禮盒以粉紅色校巴為造型，入面盛載住流心奶黃酥和恆香老婆餅，包裝則展現小新與同學們站在車窗前的畫面；套裝附送行李帶、環保購物袋及拉伸匙扣共3款精彩禮品！此外，人氣的酥皮月餅今年加推4款口味及全新包裝，分別是香芋麻糬、甘栗黑糖麻糬、蛋黃豆沙和金沙奶黃。至於大熱的流心奶黃月餅亦推出宇治抹茶黑芝麻和阿華田脆脆兩款新口味，啱晒年輕人！品牌於即日至8月31日設有早鳥優惠，同步更推出選購指定數目月餅或月餅禮券可獲贈購物現金券及獎賞，多買多賞，相當筍！想趁節日搜羅老少咸宜的月餅新味就要快手！

新派香甜好滋味

不少人都喜歡一些即飲湯包或草本飲料，而本地主打健康草本茶飲的鴻福堂，今個中秋亦推出兩款中秋禮盒來應節，分別是迷你蛋黃白蓮蓉月餅禮盒和雙重滋味月餅禮盒。當中的雙重滋味包括迷你陳皮豆沙月餅和迷你黑糖麻糬金沙奶黃月餅，新派又滋味！此外，品牌亦再度與台灣人氣品牌微熱山丘合作，預售「鳳梨奶黃月餅」，以及榴槤控必試的FORBIDDEN@鴻福堂「貓山王榴槤冰皮月餅」；精選套裝優惠更低至68折！

月兔迎月新舊兼備

擁有73年歷史的香港榮華餅家每逢佳節都會推出應節美食，趁中秋將至，品牌由經驗豐富的師傅在香港廠房用上各種食材炮製出各款月餅，包括全新的「十二肖『如兔』月餅」、三黃白蓮蓉月餅、流沙奶黃月餅等。當中的全新「如兔」月餅禮盒，盛載住流沙奶黃月餅及蛋黃白蓮蓉小月餅，傳統新派兼具，加上盒面飾上月兔樣飾，別具風韻及意境。此外，品牌於即日至8月30日期間推出低至6折優惠，巴絲打可以慳住自用或送禮，筍！