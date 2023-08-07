陳俊安與肖戰合作打入內地市場　親身上陣被吊高4層樓

近年在內地發展的演員陳俊安（Otto原名陳志健），和內地當紅小生肖戰合作的劇集《玉骨遙》播出後，令觀眾對他加深認識，他在個人社交平台上傳了多段幕後花絮，包括親身上陣的武打片段，以及在大熱天單手拿着超過50磅的道具，被吊上3、4層樓高的凌空畫面，令網友對他的身手大感佩服。

Otto表示全賴在無綫拍劇多年的演戲及武術訓練基礎，才可在劇中拍攝動作戲份時更為流暢吸睛，他希望日後能挑戰更多類似角色，有轉型為武打演員的打算。他坦言北上初期在語言和生活上未能習慣，但已慢慢適應和在文化差異上融入，也開始在內地演藝界開展了很多新事業，豐富了他的人生經驗。

他表示在內地已拍攝了9部劇集，最喜歡的當然是正在熱播中的《玉骨遙》內的角色無咸，出來給予大家的感覺是非常打得，而最難忘的角色是《與君初相識》中的鼪鼬，以往從未扮演過動物，給觀眾非常可愛的印象。他透露平時會去健身和到武館練武，希望把不斷提升自已的武打水平，近期更同時學習打高爾夫球，高球對他來說是一項非常好玩的運動。他說大家如有興趣北上發展先要學好普通活，這才能和導演、演員及幕後工作人員好好溝通，在看劇本和塑造角色時可以更為順利，不過他希望大家北上後，最重要不忘初心，堅持做好每一件事，做好每一段戲，並祝願大家在內地的發展順順利利。