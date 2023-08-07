Edan爆金句　自嘲冇信心贏Alton

MIRROR成員呂爵安（Edan）、Stanley（邱士縉）、Jeremy（李駿傑）和Frankie（陳瑞輝）等，齊齊參與的ViuTV全新節目《全星暑假 - MIRROR+》今晚（7日）一集中，繼續分為藍、黑兩隊對決不同遊戲，藍色隊（巨豬皮）代表有Stanley、Jeremy和Frankie；黑色隊（勁柳虎）代表則有Alton（王智德）、Jer（柳應廷）和Tiger（邱傲然）。

Edan獨自挑戰「氣球保護者」，過3關到達終點仍然有一半氣球未爆就為之成功。最後一關會有「終極Boss」Alton戴眼罩亂揮道具棒，Edan需避開攻擊先可到達終點。Edan笑言Alton是成員中最不想遇到的對手，所以沒有信心可以成功。他發表金句指：「有時面對障礙，唔一定要跨越佢，可以試吓破壞佢。」Edan一開始就已經收到犯規警告，之後更索性拆走半組道具當武器挑戰，場面爆笑。

此外，於遊戲「MIRROR講咩話」中，每隊需派兩個成員戴上耳機挑戰，一人負責出題一人負責估。Jeremy、Stanley作為首組挑戰的成員，過程中宛如跌入黑洞。負責估的Stanley瘋狂答錯，令負責出題的Jeremy都不禁流露出疲累的表情。