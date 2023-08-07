張曦雯唔介意剷光頭　冧爆獲男友讚頸型靚

藝人張曦雯（Kelly）今日（7日）先為新劇《企業強人》開工，再趕往出席熱播劇《破毒強人》宣傳活動。為《破》劇「落髮」演出的她，早前於社交網站晒出剪髮短片，片中傷心落淚，Kelly受訪笑言：「依家唔喊嘞，條片都係想畀觀眾見到我為角色做嘅準備啫。我都知道有人睇完話好似假髮，明明剪咗冇埋由咁唔抵，所以咪分享畀大家睇吓。」

一向是長髮姑娘的她，直言今次是：「成世人最短嘅一次，短到差唔多要鏟青。」並坦言：「其實做得演員，我都預咗要剪，唔係套套劇都係長髮演女神嘅，咁監製Marco（羅永賢）叫到我咪剪囉。（Keep起剪咗嘅頭髮留念？）又冇喎。」她指香港觀眾可能暫時倘未接受，但內地因為「率先播放」，故網民留言：「睇多幾集，都覺得幾啱角色。」她說：「覺得適合好緊要，都唔好話靚唔靚嘞，咁個角色唔需要靚，得到大家支持我好滿足，值得剪嘅。」

談到男友意見時，她冧爆說：「佢話估唔到我嘅頸型咁靚。」她表示倘若劇本及角色需要的話，自己甚至不仲不介意剷光頭：「我反而接受唔到全由裸！（《企業強人》角色有乜特別？）我演個不擇手段嘅女強人，同之前《再見枕邊人》一樣奸嘅，我幾鍾意喎，觀眾依家都鍾意睇呢類角色，因為多啲發揮，有空間作大膽嘗試。」