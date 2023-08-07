蔡琴開騷歌單諗爆頭　預告明年紅館見

台灣歌后蔡琴時隔4年再到澳門舉行演唱會，甫開場她以一身金色閃片禮服登場，即帶來全新版本的《等著你回來》和《南屏晚鐘》來炒熱氣氛，唱完她即與觀眾打起招呼：「好久不見。」又分享5年前在北京初次參加音樂節的經歷：「當時現場的觀眾都很年輕，我都擔心他們不認識我，沒有想到最後全場年輕人和我一直合唱到晚，今天我把這個新的節目給你們帶來。」

蔡琴當晚表示曾冇法決定本次演唱會的歌單，因爲團隊的意見都不一，討論不出結果，最後笑說還是得靠團隊中年紀最大的自己決定：「冇法討好所有人，所以唱自己想唱的歌就對了。」當晚她唱了不少電影主題曲和插曲，在唱《情人的眼淚》前，她借電影和人生給現場觀眾帶來鼓勵：「電影中的角色有喜有悲，都是劇本的功勞。但我們在真實生活中經歷的一切，都是靠自己挺過來的，所以看戲的你們才是真正的勇者，給你們自己一些掌聲吧。」她還感謝電影《金大班的最後一夜》，讓她有機會可以演唱主題曲，再創事業高峰。

今次演唱會受疫情影響，她一度想過要不要取消，幸最終順利完成，她又預告明年將來港開紅館騷，並特意獻唱一段粵語版的《你的眼神》，也讓她想起曾經在紅館台上説過的一句話：「甚麽叫唱現場，那就是我蔡琴唱一場就少一場。」一直以來，她都把每一場演唱會當作是最後一場，每次演出都完全沒有保留，全情投入。

在演唱會尾聲，她因爲一時感觸而不禁哽咽：「我已經演唱了44年，曾經風光過，也有過低谷，但一直不變的是你們，總是和我在一起，謝謝你們！」完騷時觀眾不願離去，她在觀眾熱烈的ENCORE聲中，再踏上舞台高唱經典曲目《恰似你的溫柔》，為個唱畫上完美句號。