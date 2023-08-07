內外提升　Porsche第3代Cayenne駕臨

全新第3代Cayenne抵港，換上更強勢懾人的更寬大的面罩及兩側進氣口，拱形前沙板、引擎蓋亦換上新設計，LED矩陣式頭燈更屬全線標準配備。(林登麗攝)

保時捷(Porsche)全新第3代Cayenne抵港亮相，新Cayenne由外觀設計、內裝配置，到底盤及動力系統等皆已進化提升。

單是車頭，便換上更強勢懾人的更寬大的面罩及兩側進氣口，拱形前沙板、引擎蓋亦換上新設計，並將LED矩陣式頭燈列作標準配備，為新Cayenne帶來令人讚嘆的寬度及氣度。中控台採用了跟Taycan相若設計布局及配置，包括將跟Taycan同款的波檔轉換器設在軚環左側，並配備12.6吋全數碼曲面儀錶及12.3吋中央觸控屏幕等，更提供10.9吋乘客席輕觸屏幕供選配。此外，今代Cayenne還標準配備加設PASM保時捷主動懸掛管理系統的空氣懸架，無論於公路或越野駕駛時行車更穩定舒適，動態駕駛情況下車身移動亦進一步減少，駕駛精確度提升。

輸港車型分別有Cayenne、Cayenne E-Hybrid及Cayenne S，各車型均提供標準SUV及 Coupe版本選擇，最快9月尾可交車，售價由124萬至174萬不等。發布活動中展出的是Cayenne SUV及Cayenne Coupe，兩版本同搭載新升級3.0L V6渦輪增壓引擎，最大馬力及扭力分別353PS(+13PS)及500Nm(+50Nm)。而今代Cayenne S則改以4.0L V8雙渦輪增壓引擎作動力核心，以入替前代的3.0L V6渦輪增壓引擎，最大馬力474PS(+34PS) ，峰值扭力600Nm(+50Nm)。至於新Cayenne E-Hybrid，在升級的3.0L V6渦輪增壓引擎與高輸出電馬達共同發功下，綜合馬力及扭力輸出分別470PS及650Nm。配上容量更大，達25.9kWh的高壓電池(+8kWh)，純電續航里數達90km(WLTP)，較上代增約42km之多。全線均配上8前速 Tiptronic S波箱，Cayenne、Cayenne E-Hybrid及Cayenne S的0-100km/h加速分別僅需5.7秒、4.9秒及4.7秒完成。