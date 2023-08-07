譚旻萱被阿Dee「FF」　本尊諗辦法令對方舒服

藝人周家怡、譚旻萱（Mandy）和郭思落力演出英皇新片《陰目偵信》，面對經常失控兼愛放笑彈的男團ERROR 4位成員，3女笑指招架不住，當中最可憐要數郭思，皆因除阿Dee外，眾人都愛拿她開玩笑，難怪她笑說：「ERROR個個都恰我，人哋有出氣袋，我咪係開玩笑袋囉！」

戲中Mandy有場戲遭阿Dee「FF」，她笑說：「佢幻想同我錫錫，可能我天生女漢子性格，佢問我得唔得，我就答『嚟呀！』跟住導演又問我挨近啲得唔得，我又答好，咁樣阿Dee舒服啲，佢又唔驚我會亂諗嘢。」對於ERROR異口同聲崇尚「姐姐，我不想再努力了」，個個表示渴望被周家怡包養，周家怡即爆：「有次保錡問我有冇養動物，我就依家冇，點知佢即刻叫我養佢，講埋啲嘢我真係唔知應該點答﹗」

談到今次拍攝靈異片，Mandy自爆「撞鬼」經歷謂：「我遇過動物靈魂，印象好深刻，當時係鬼門關開頭兩日，凌晨兩、三點我喺海邊聽到動物叫聲，而嗰種聲我係從來冇聽過嘅，似係貓科類動物踩到樹枝聲，後嚟我研究過香港已經好耐冇老虎，擺明撞嘢！」郭思則透露以住當模特兒時，於日本公幹期間曾入住一間古老酒店，晚上發現「被人捉住大腿」，惟有扮鎮定當沒事發生。

周家怡則透露：「試過有次去台灣，係同個女同事一齊，飲咗少少酒返到酒店，發現有個人企咗喺度，咪同同事講我未瞓，叫佢開燈唔使摸黑搵嘢，點知佢原來瞓咗喺床，仲問我咩事呀？我發現跟住有好似雪櫃發出嘅聲響，咪扯甩個插蘇囉，然後慢慢瞓着，到天光都冇事。」

場地：灣仔英皇駿景酒店25樓The Crown