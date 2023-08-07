與胡定欣身體接觸睇到監製心如鹿撞　陳豪：兒童不宜！

藝人陳豪、胡定欣、張曦雯、蕭正楠、郭柏妍及曹永廉等，今日（7日）為無綫熱播劇《破毒強人》宣傳，吸引大批途人圍觀。玩遊戲時眾演員跟跳舞師即場學舞，而郭柏妍與張曦雯輕鬆做一字馬，柔軟度令全場嘩然。席間監製羅永賢帶頭公布收視，《破》劇首周錄得7天跨平台總收視達21.4點，成績不俗。

身為主角的陳豪與胡定欣受訪，談到收視時陳豪表示：「好好，坦白講我好欣賞呢啲戲種，呢種故事耐人尋味兼追看性高，我自己就係咁追嚟睇。（太太陳茵媺有冇睇？）佢仲喺加拿大，下星期先返。」定欣則說：「我覺得收視好梗係開心，由內地平台播出，到依家香港觀眾睇到，反應同評判以及投入程度，都令我哋好鼓舞，睇觀眾嘅反應最開心。」

陳豪自創「聲沙」演繹角色，他說：「演員成日都想衝破某啲嘢，好似我哋日拍夜拍角色多到數唔盡，有啲角色仲要好類同，想畀觀眾新鮮感就要絞盡腦汁，所以今次都大膽啲，喺聲線作出調校，起初我唔知觀眾接唔接受嘅，但最起碼演員要盡自己責任。（奸到咁唔驚畀觀眾鬧？）我演反派出身㗎，改邪歸正唔係好耐啫。」定欣接口：「觀眾依家想睇你壞得過癮。」

今次二人感情線相當吸睛，定欣對陳豪的感情複雜，陳豪搞笑讚對方「識貨」。問到二人有否激情演出時，定欣笑說：「我對佢鍾意嘅程度係要追看嘅，咁我哋有身體接觸嘅，但得一場，要好好珍惜咁去睇，監製話睇到佢心如鹿撞。（大膽？）睇你點睇啦。」陳豪即接口：「梳化呀，滿唔滿足到你哋（記者）？有冇畫面？（老婆睇唔睇得？）兒童不宜，好彩我啲小朋友唔睇電視啫。」