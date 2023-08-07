容祖兒騷補場鐵定8月搞掂　深信係最好安排

樂壇天后容祖兒早前因病，無奈令7月28日、29日及30日3場《Joey Yung Concert 2023 ANOTHER SIDE...... JOEY • MY SECRET • LIVE》延期，經主辦方與祖兒在過去一個星期的多番商議，加上又再在舞台上與支持及愛戴她的歌迷近距離接觸，正如她所說「舞台就是她的「Doctor Stage」，令她狀態一日比一日理想，亦因應場地日期上的限制，主辦方和祖兒不希望餘下3場的觀眾要等較長的時間才可再度相聚，現決定在8月內完成餘下的補場，分別7月28日為8月14日、7月29日為8月21日及7月30日為8月27日期間為受影響場次作出補場。

祖兒亦在社交網分享開騷心情，指演唱會重啟1個星期後，接收到無限愛和包容，使她慢慢放下擔憂，病況也因為「Doctor Stage」的治療而穩步上揚，在不舒服時，曾經有很多憂慮，但憂慮不但沒有對她的病情有幫助，更讓我舉步艱難，但當決定了重新站上最愛的舞台，她真的感覺到來自整個宇宙的光和力量為她開路，陪着她向前行，叫她無所畏懼。又指舞台真的是她堅強的唯一理由：「原來當人長大後，懂得無常是一種常態，我們更要珍惜當下，我不是要拼盡全力去力挽狂瀾，也不是逞強，而是靜心相信一定是最好的安排。放心吧，我一定會愈來愈好，接下來整個8月，我們彼此互相充電。」