迷戀師姐︱陳湛文爆劉俊謙對韋羅莎垂涎欲滴

藝人陳湛文、韋羅莎、周漢寧、鄧麗英及導演黃浩然等晚上（7日）出席主演電影《全個世界都有電話》首映禮。首次擔任女主角的韋羅莎，被問到會否擔心票房成績？她説：「我能夠做嘅都做晒，票房呢啲我控制唔到。」而身旁的陳湛文賣口乖表示給這位演藝師姐200分信心：「點解佢冇擔心票房問題？就係因為呢個唔係問題，因為一定好。」韋羅莎即笑指有這位師弟做拍檔令她安心不少。

問到陳湛文還想跟師姐有何合作？他説：「乜都得，例如舞台劇，不過我嘅水平未到佢嘅級數，師兄師姐將個標竿定得咁高，我都係追緊車尾燈，只要可以喺師姐身邊，我做群眾演員都值得。」他隨即大爆讀演藝時，劉俊謙已對師姐韋羅莎垂涎欲滴：「嗰時我哋一齊讀演藝，劉俊謙不諱言話視幾位師兄師姐為囊中物，話一定要合作。」韋羅莎聞言即打趣説：「當年我對劉俊謙何嘗唔係垂涎欲滴，哈哈！」

曾在電影《沿路山旮旯》與導演黃浩然合作過的余香凝，今晚亦挺着8個月身孕到場支持，她表示今胎狀態比上胎好很多：「可能性別唔同，今胎冇咁水腫，可以出嚟見人。（周圍走屋企人唔擔心？）有呀，因為我平時都行得快，大家都話戥我驚，有時帶阿女出街，佢都仲會要我抱，不過抱一陣啫。」她表示現時間中會去做孕婦Gym，希望鍛煉一下肌肉。問到2歲女兒Clare會否開始呷醋？她表示暫時未有：「佢有時仲會錫我個肚，不過我細個成日蝦我妹，都驚會遺傳畀佢。」