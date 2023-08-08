【是日通勝】

農曆六月廿二

癸卯年 庚申月 戊戌日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：動土、嫁娶、移徙

忌：祭祀、置產、行喪

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：13、25、33

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

金牛座：愛情運比較好，感情生活愜意，甜在心頭。

雙子座：事業運接近滿分，專心工作易獲上司賞識。

巨蟹座：財運極好，但要保持低調，以免惹人眼紅。

獅子座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

處女座：遇上低潮勿氣餒，穿淺黃色衫對你有好處。

天秤座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

天蠍座：感情發展停滯不前，有必要檢討自身缺點。

人馬座：幸運指數排第一，財運最強，投資有斬獲。

山羊座：心急易犯錯，處理投資問題最好從詳計議。

水瓶座：笑容有助改善運勢，凡事應向好的方面想。

雙魚座：事業運強，做好本分，不愁沒有上位機會。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）龍 多阻滯

鼠：心態欠積極，易在工作細節上出問題。

牛：總覺別人不懷好意，將有礙人際關係！

虎：有一展才華的機會，事業易取得佳績。

兔：工作順利，貴人力撐，有望名利雙收。

龍：是日沖煞，運勢急轉直下，內心忐忑。

蛇：給伴侶一點空間，太多限制會傷感情。

馬：時來運到，事業迎來轉機，好好把握。

羊：遇到不公平的事，士氣受到極大打擊。

猴：富想像力，有利事業，成績一鳴驚人！

雞：心不在焉，易招惹是非，遭小人陷害。

狗：保持清醒頭腦，事業上易找到突破點。

豬：桃花旺，單身者易遇上生命中的真愛。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

食相

聽聞從前一些大戶人家找命相師看相，是會招待對方在家中居住一段時間，使命相師與其一起生活，從其之行為動靜、飲食之舉止、睡覺時之睡相，甚至大小二便也要參考，是十分全面、巨細無遺的分析，不像現時只觀其人之手面相而去定吉凶喜忌。

當然，現時除了在飲食上可以觀察之外，不可能會與人客生活的。一個人若在咀嚼食物時比較緩慢，表示此人處事會較有調理，有計劃次序，按部就班，性格也會理智一點，重實際。若其人飲食快速，表示其人思想敏捷，行動快速，想做便做，無甚計劃次序，為人口直心快。

咀嚼食物時，沒有發出聲音，雙手也不侵佔旁邊人之位置，其人之家教必定良好，有見地、有學識、守分寸。若咀嚼時發出聲音，雙臂又張開佔據旁人位置，為人定必自私自利，無甚教養，利益關頭定會出賣朋友。

桌上之食物不論遠近、粗精都會去嘗試的，其人有冒險精神，興趣廣泛，有創造力，交遊廣闊朋友多。若只取精細食物，為人定是貪慕虛榮，喜交上層高貴人士，不願與人多交往，故朋友不會多。