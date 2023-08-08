星玄︱林夏薇忍口力保馬甲線　陳敏之大讚Fit爆

8月8日係加拿大國際貓日，旨在希望大家了解點樣去保護貓，其實貓貓咁得意，梗係想去保護佢哋。今日亦都係農曆六月廿二，適宜動土、嫁娶同移徙，幸運顏色係白色，最旺生肖係兔，屬兔嘅人工作順利，有貴人力撐，有望名利雙收。

視后林夏薇就係屬兔，佢投入拍攝劇集《逆天奇案2》，之前分享咗一場戶外做瑜伽嘅花絮片，着住粉紅色Bra Top大騷結實腹肌，更露出事業線，佢為咗拍攝呢場戲，幾個月嚟瘋狂操肌，仲要還生日蛋糕債，好彩馬甲線冇消失，為咗以最佳狀態示人拍呢場戲，連最鍾意食嘅雪糕都要忍口，陳敏之都留言大讚佢「fit fit 薇」。狀態咁好嘅林夏薇，喺新劇《寵愛Pet Pet》入面飾演獸醫，更同周嘉洛大玩姊弟戀，完全冇違和感，少女感十足！今日事業運勢咁好，肯定會畀貴人發現你嘅能力，事業再創高峰啊。另外屬牛嘅大家，今日運勢上揚，如果搵工有機會搵到滿意嘅工作。

今日嘅幸運星係射手座，你哋今日幸運指數排第一，財運最強！龔嘉欣就係射手座，之前套《靈戲逼人》反應好好，同張振朗有感情線，有一集講嘉欣表演K-pop，搞到振朗發夢，夢見嘉欣大跳Sexy Dance，之後仲跳上振朗大髀咬耳仔，場面香艷得來又搞笑，今次佢係繼《新四十二章》再度挑戰K-pop，同樣以搞笑為主，但風格就由有型變成性感，嘉欣話拍攝個陣時，有同導演研究呢場戲誘惑同放電嘅尺度，但工作人員都係全程笑唔停，嘉欣咁畀心機，今日財運咁好，話唔埋你嘅努力會畀人見到，工作一定搵上門。除此之外，今日雙子座、巨蟹座同雙魚座事業運勁好。