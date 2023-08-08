娛圈單打︱對的時間對的人　一切都是剛剛好

韓流金童玉女玄彬和孫藝珍真係殺死人冇命賠！去年3月結婚後，年尾極速誕B，兩公婆一直甜到漏。孫藝珍不時在IG放閃，日前便晒出兩張打高爾夫球的美照，原來都是「老公視角」，網民紛紛被閃盲！孫藝珍大發嬌嗔，透露原要求老公把她雙腿拍得修長一點，結果是整個人也拍得很長，言若有憾，心實喜之。網民則笑言天下老公的攝影技巧一樣差，連男神也不例外。

都係嗰句：對的時間遇上對的人。這對韓流夫妻均是40歲才成家立室，玄彬之前正式公開過和宋慧喬、姜素拉的戀情，傳緋聞的女星更包括河智苑、金泰希，情史非常豐富。反觀孫藝珍則「乾淨」得難以置信，出道以來一直零緋聞，直到跟玄彬合作電影《協商》才「開齋」，結果一擊即中，締結美滿姻緣。

二人在經典韓劇《愛的迫降》假戲真做，宣傳劇集時，孫藝珍戲言玄彬跟劇中角色木訥寡言的個性非常相似。人們卻見玄彬每次和女神一起總是笑逐顏開，話也非常多，可見石頭也被融化，愛情魔力認真驚人。

說也奇怪，這對璧人差不多時期出道，偏偏在「二十代」時期一直苦無合作機會。其實，孫藝珍曾在老公大熱韓劇《秘密花園》客串一角，但二人並無對手戲；其後亦曾一同出席過頒獎禮，不僅比肩而坐，甚至同台領獎，但緣分未到，雙方互相客套後擦身而過。直到接近「四十代」的時候才真正在電影和電視劇合作，終於擦出愛火。二人在成熟的年紀邂逅，令這段感情更加堅固，長久的守候換來對的人，一切都是剛剛好。