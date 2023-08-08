鼓鼓開騷圈中好友齊捧場　為嘉賓反應更熱情吃醋

台灣歌手呂思緯（鼓鼓）舉行新歌演唱會，除了媽媽和妹妹，圈中好友陳漢典、蕭秉治、黃奕儒等都來捧場，歌迷經常跟他合唱，他說：「你們人不見得在我旁邊，但聲音都在我旁邊。」唱到《他一定喜歡你》時，MV裏的男女主角Lily（許韶恩）、組合ALL IN 5驚喜上台，與歌迷齊跳「喜歡你」的手勢舞，全場跟着鼓鼓大喊：「謝謝Lily，妳好可愛。」

鼓鼓作勢吃醋：「每次演唱會嘉賓出來都叫比較大聲，我唱別人的歌也唱比我自己的歌大聲，每一段時間就會有hit song出現，這幾個月我聽到一首歌，我唱過之後，腦袋都是這個弦律，我們來測試一下。」接着自彈自唱蕭秉治《外人》，他抬頭對着在二樓觀賞個唱的蕭秉治說：「這傢伙很會寫歌，唱你的歌我都忘了自己的歌怎麼唱。」兩人更約定下一張專輯幫他打造專屬於鼓鼓的歌曲。

鼓鼓10年來每天不管再忙再累都會在社群和歌迷道晚安，所以當他唱到《說一聲晚安》，他感動表示當初寫下這首歌，因小時候第一次在房間睡覺時，媽媽都會跟他說：「晚安」，他很珍惜和媽媽通話的時刻，他說：「希望你們也到我社交網跟我說晚安，我們一起陪伴着彼此長大。」最後鼓鼓和歌迷分享他最新創作《英雄老爸》，他說：「這首歌很私人的一首歌，是寫給我在天上的老爸，他在17歲離開了我。」歌曲充滿洋蔥，全場為之動容。