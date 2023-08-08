Sunny決定離開SM　伯賢開直播宣布開個人公司

韓團EXO成員伯賢、Chen及Xiumin今年6月1日突然發聲明宣布與SM解約，指SM多次拒絕提供收益分配證明，加上要求他們簽訂長達17至18年的奴隸合約，不過3人其後與SM和解，組合亦如期於7月10日推出新碟《EXIST》回歸樂壇。

伯賢今日（8日）凌晨在社交網開直播親自解釋多個月來傳聞和誤會，他首先談到與公司鬧不和的事：「無論是甚麼地方都有那個地方的規則，公司也有要守的規則，是我無法打破的，當然我和公司都彼此理解，達成圓滿的協議，通過修正來維持好的關係，互相支持彼此。」

他又透露最近設立個人公司One Signature：「這是為了培育好的編舞家和舞者而開設的公司，雖然還未具體實行，但我正抱着好的宗旨去研究和嘗試，開設個人公司是得到SM同意的，大家不用因為我開個人公司而感到不安，請大家多多關注。」

對於用130億韓圜（約7,900萬港元）的貸款買下C會長擁有的物業，他表示：「公司是我由來營運，我會繼續留在SM，也會繼續和成員一起活動，因為營運公司需要更多努力和負擔，所以才借了貸款，C會長在很早之前已跟我的家人認識，關係如家人一樣親密。」他指在發生合約糾紛後，開始決心要成為製作人，所以請教了不少身邊人，C會長和MC Mong的確給了不少意見。

伯賢坦言知道粉絲因為經歷今次事件而感到很疲憊和辛苦，他也覺得很難受：「我希望能令大家感到幸福，我也下定決心要這樣做，希望大家關注我今後走的幸福道路。」

另外，女團少女時代今日出道16周年，成員Sunny宣布正式離開SM，她特別多謝16年來與她同甘共苦的經理人及所有SM職員，現在她打算鼓起勇氣去新的環境以不同的角度去看自己，今後無論遇到甚麼事都會繼續以充滿活力的樣子去面對，承諾會帶更多好消息給大家。